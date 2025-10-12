Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBJP finalised name of candidates for bihar elections 80 percent mla will get ticket

बिहार चुनाव: BJP में प्रत्याशियों के नाम फाइनल, 80 फीसदी को फिर से टिकट; आज लगेगी मुहर

बिहार चुनाव: सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने 113 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया है। हालांकि, पार्टी गठबंधन में बंटवारे के बाद लगभग 102 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन कुछ सीटों की अदला-बदली की संभावनाओं को देखते हुए ज्यादा सीटों पर नाम तय किए गए हैं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/पटनाSun, 12 Oct 2025 05:59 AM
share Share
Follow Us on
बिहार चुनाव: BJP में प्रत्याशियों के नाम फाइनल, 80 फीसदी को फिर से टिकट; आज लगेगी मुहर

बिहार चुनाव: भाजपा नेतृत्व ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के कोर ग्रुप के साथ लंबी बैठक के बाद अपने हिस्से की सभी सीटों के लिए उम्म्मीदवारों के नामों पर चर्चा का काम पूरा कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व संगठन महासिचव बीएल संतोष भी मौजूद रहे। रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक चली बैठक में भाजपा नेतृत्व ने अपनी सभी सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने 113 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया है। हालांकि, पार्टी गठबंधन में बंटवारे के बाद लगभग 102 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन कुछ सीटों की अदला-बदली की संभावनाओं को देखते हुए ज्यादा सीटों पर नाम तय किए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार पार्टी ने अस्सी फीसदी से ज्यादा मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट देने का मन बनाया है। बाकी सीटों पर नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। हालांकि, पार्टी ने पूर्व में विभिन्न स्तरों पर जो फीडबैक लिया था और अंदरूनी सर्वे कराए थे, उनमें ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को टिकट देने की बात कही गई थी, ताकि नेता को लेकर सत्ता विरोधी माहौल को कम किया जा सके। इसमें आधे विधायकों को बदले जाने का भी सुझाव आया था।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।