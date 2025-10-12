बिहार चुनाव: BJP में प्रत्याशियों के नाम फाइनल, 80 फीसदी को फिर से टिकट; आज लगेगी मुहर

बिहार चुनाव: सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने 113 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया है। हालांकि, पार्टी गठबंधन में बंटवारे के बाद लगभग 102 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन कुछ सीटों की अदला-बदली की संभावनाओं को देखते हुए ज्यादा सीटों पर नाम तय किए गए हैं।

बिहार चुनाव: भाजपा नेतृत्व ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के कोर ग्रुप के साथ लंबी बैठक के बाद अपने हिस्से की सभी सीटों के लिए उम्म्मीदवारों के नामों पर चर्चा का काम पूरा कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व संगठन महासिचव बीएल संतोष भी मौजूद रहे। रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक चली बैठक में भाजपा नेतृत्व ने अपनी सभी सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने 113 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया है। हालांकि, पार्टी गठबंधन में बंटवारे के बाद लगभग 102 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन कुछ सीटों की अदला-बदली की संभावनाओं को देखते हुए ज्यादा सीटों पर नाम तय किए गए हैं।