Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBJP fielded Samrat Chaudhary and Mangal Pandey both ministers and state presidents who are Legislative Councilors

बीजेपी ने सम्राट चौधरी और मंगल पांडेय को चुनाव लड़ाया, विधान पार्षद हैं प्रदेश अध्यक्ष रहे दोनों मंत्री

Bihar Elections: बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें विधान पार्षदों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। सम्राट चौधरी को तारापुर और मंगल पांडेय को सीवान से टिकट मिला है। दोनों ही सरकार में मंत्री हैं, और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 14 Oct 2025 04:15 PM
share Share
Follow Us on
बीजेपी ने सम्राट चौधरी और मंगल पांडेय को चुनाव लड़ाया, विधान पार्षद हैं प्रदेश अध्यक्ष रहे दोनों मंत्री

Bihar Chunav: बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें कई दिग्गजों का टिकट कटा है, तो कई विधान पार्षदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जिसमें बिहार सरकार में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी शामिल हैं। दोनों ही विधान पार्षद (एमएलसी) हैं, और बिहार सरकार में मंत्री हैं। सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं मंगल पांडेय सीवान विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। दोनों ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

सम्राट चौधरी 16 अक्टूबर को तारापुर से नामांकन दाखिल करेंगे। जिसकी तैयारी भी तेज कर दी गई है। बात अगर तारापुर सीट की करें तो ये सीट सम्राट चौधरी की पुश्तैनी सीट रही है। उनके पिता शकुनी चौधरी कई बार इस सीट से आरजेडी के टिकट पर विधायक चुने गए। सम्राट की मां पार्वती चौधरी भी इसी सीट विधायक रह चुकी है।

ये भी पढ़ें:BJP की पहली लिस्ट आई, 71 कैंडिडेट की सूची जारी; पढ़िए किसे कहां से टिकट मिला
ये भी पढ़ें:मैथिली ठाकुर को टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने बेनीपट्टी से फिर विनोद झा को लड़ाया
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

वहीं सम्राट चौधरी परबत्ता सीट से आरजेडी के टिकट पर दो बार विधायक रहे। खगड़िया की परबत्ता सीट से वे 2000 और 2010 में विधानसभा पहुंचे थे। फिलहाल अभी सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वहीं अगर बात मंगल पांडेय की करें, तो 1989 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2005 मं उन्हें बिहार बीजेपी का महासचिव बनाया गया। 2012 में बिहार विधान परिषद के सदस्य बनें। अभी भी वे विधान पार्षद हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष पद की भी कई साल जिम्मेदारी संभाली है।

ये भी पढ़ें:भाजपा ने नंद किशोर, अमरेंद्र प्रताप का टिकट काटा; रामकृपाल को दानापुर से लड़ाया

आपको बता दें बीजेपी ने मंगलवार को बिहार चुनाव के लिए 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। जिसमें सम्राट चौधरी को तारापुर, सीवान से मंगल पांडेय टिकट मिला है। बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन, दीघा से संजीव चौरसिया, दरभंगा से संजय सरावगी को मिला टिकट मिला है। लखीसराय से विजय सिन्हा को मैदान उतारा गया है।