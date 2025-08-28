BJP enraged over RJD Congress abusing PM Modi mother during Rahul Gandhi yatra राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी को गाली से भड़की बीजेपी, RJD-कांग्रेस की क्लास लगा दी, Bihar Hindi News - Hindustan
BJP enraged over RJD Congress abusing PM Modi mother during Rahul Gandhi yatra

राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी को गाली से भड़की बीजेपी, RJD-कांग्रेस की क्लास लगा दी

दरभंगा जिले में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान स्वागत मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने का वीडियो वायरल होने के बाद आरजेडी और कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। 

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना/दरभंगाThu, 28 Aug 2025 05:19 PM
कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक स्वागत मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विपक्षी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की क्लास लगाना शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और बिहार के मंत्री तक, सभी ने पीएम मोदी की दिवंगत मां के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष को घेरा है।

यह वाकया दरभंगा जिले का बताया जा रहा है। बुधवार को सिंवाड़ा प्रखंड के अतरबेल में राहुल-तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के नेताओं के स्वागत के लिए मंच बनाया गया था। आरोप हैं कि इस मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई। गाली देने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी लाइव हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है।

बताया जा रहा है कि दरभंगा की जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के दावेदार मोहम्मद नौशाद के समर्थक मोहम्मद फैयाज ने यह मंच बनवाया था। यह किसी पार्टी का आधिकारिक मंच नहीं था। हालांकि, भाजपा और एनडीए के नेता इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भड़के हुए हैं।

बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने के लायक नहीं हैं। क्योंकि जिस मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए और उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से माफी नहीं मांगना यह बताता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं।

लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना- सम्राट चौधरी

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना बताया है। उन्होंने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहा। यह समाज में द्वेष पैदा करने की इन लोगों की भाषा है। जनता सब देख रही है और इसका जवाब वह देगी, कांग्रेस और राजद का सफाया करेगी।

बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। यह केवल प्रधानमंत्री की माताजी का नहीं बल्कि हर भारतीय मां और महिला के सम्मान का अपमान है। सत्ता की लालसा में कांग्रेस-आरजेडी की सोच इतनी नीचे गिर चुकी है कि वे भाषा की मर्यादा तोड़ने लगे हैं।”

भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक हैंडल से भी ट्वीट कर लिखा गया, “राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहारवासियों को अपमानित कराया। अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को गाली दिलवा रहे हैं।”

चिराग पासवान भी भड़के

बीजेपी की सहयोगी पार्टी लोजपा रामविलास के मुखिया एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी विपक्ष पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अभद्रता और अशोभनीय भाषा की कोई जगह नहीं। राहुल और तेजस्वी की यात्रा के मंच से पीएम मोदी के लिए जिस प्रकार की गंदी और घटिया भाषा का प्रयोग किया गया, वह केवल निंदनीय ही नहीं, बल्कि शर्मनाक भी है। बिहार की जनता इन अपमानजनक शब्दों को कभी माफ नहीं करेगी।