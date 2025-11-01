राघोपुर में तेजस्वी की घेराबंदी में जुटी बीजेपी, राकेश रोशन को अपने पाले में कर लिया

संक्षेप: लालू यादव की आरजेडी के कद्दावर नेता बृजनाथी सिंह के पुत्र राकेश रौशन शनिवार को बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।

बिहार चुनाव के बीच नेताओं के इधर-उधर जाने का सिलसिला जारी है। इस बीच राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे महागठबंधन के सीएम फेस और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की घेराबंदी भाजपा ने तेज कर दी है। लालू यादव की आरजेडी के कद्दावर नेता बृजनाथी सिंह के पुत्र राकेश रौशन शनिवार को बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीजेपी में शामिल हुए राकेश रौशन पार्टी में उनका स्वागत करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि 2000 में इनकी मां राघोपुर से चुनाव लड़ चुकी थीं। इसके बाद राकेश रौशन ने जदयू से चुनाव लड़ा और 47 हजार वोट लाए। इसके बाद 2020 में इन्होंने लोजपा से चुनाव लड़ा और करीब 25000 वोट लाए। इसके अलावा तिरहुत स्नातक क्षेत्र से भी चुनाव लड़ चुके हैं। जायसवाल ने कहा कि राकेश रौशन के भाजपा में आने से राघोपुर में एनडीए और मजबूत होगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राकेश रौशन के आने से एनडीए राघोपुर सीट जीतेगी। विपक्ष के नेता की राघोपुर में हारने की स्थिति आ चुकी है और एनडीए लगातार मजबूत होती जा रही है।