BJP election committee meeting discusses seating seats issues Jaiswal says central leadership will decide tickets बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में सीटिंग सीटों पर चर्चा; जायसवाल बोले-टिकट केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBJP election committee meeting discusses seating seats issues Jaiswal says central leadership will decide tickets

बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में सीटिंग सीटों पर चर्चा; जायसवाल बोले-टिकट केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा

बीजेपी चुनाव समिति की दूसरी दिन की बैठक में सभी सीटिंग सीटों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए दिलीप जायसवाल ने बताया कि आज सीटिंग सीटों पर चर्चा पूरी हो गई। सीट शेयरिंग का मामला भी जल्द पूरा हो जाएगा। बीजेपी के कोटे में जो सीट आएंगी, उस पर भी जल्द चर्चा करेंगे।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 5 Oct 2025 11:12 PM
share Share
Follow Us on
बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में सीटिंग सीटों पर चर्चा; जायसवाल बोले-टिकट केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा

बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक रविवार को लगातार दूसरे दिन भी हुई। जो करीब 3 घंटे से ज्यादा चली। जिसमें सीटिंग सीटों से लेकर प्रत्याशियों पर गहन चर्चा हुई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि जितने भी सीटिंग सीट हैं, सभी सीटिंग सीट पर हम लोगों ने चर्चा पूरी कर ली है। बैठक में प्रदेश चुनाव समिति के जितने भी सदस्य मौजूद थे, सभी ने अपना-अपना सुझाव दिया।

जायसवाल ने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों का कहना था कि हमारा उम्मीदवार मजबूत हो ताकि हम एक-एक सीट बड़े मतों से जीतने में कामयाब हो सके। आज हम लोगों ने सीटिंग सीटों पर चर्चा पूरी कर ली है। जो हमारा सीट शेयरिंग का मामला है, वह भी पूरा हो जाएगा। बीजेपी के कोटे में जो सीटें आएंगी, उस पर भी हम जल्द ही चर्चा करेंगे।

जायसवाल ने बताया कि अभी चुनाव समिति ने सही बातों पर चर्चा की। टिकट काटना नहीं काटना इस पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। अंतिम निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। इस पर यहां चर्चा नहीं होता है, यहां सिर्फ अपना-अपना मत देना होता है। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए के लिए शाहाबाद और मगध का क्षेत्र प्राथमिकता का विषय रहेगा, जहां पर हम बहुत ही सोच विचार करके उम्मीदवार उतारेंगे।

ये भी पढ़ें:संजय जायसवाल ने पीके पर 125 करोड़ की मानहानि का केस ठोंका; ‘पेट्रोल चोर’ कहा था
ये भी पढ़ें:125 सीट और 600 उम्मीदवारों पर BJP का मंथन; कुछ विधायकों का पत्ता कटेगा
ये भी पढ़ें:अचानक मांझी से मिलने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान; NDA में सीट बंटवारे पर चर्चा तेज

आपके बता दें इससे पहले आज (रविवार) को केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीए घटकदलों के तीन शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने बारी-बारी से केंद्रीय पंचायती राज मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी तथा रालोमो प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा से भेंट की। इन मुलाकातों के दौरान भाजपा के बड़े नेताओं की भी उपस्थिति रही।

मालूम हो कि विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के बीच सीट बंटवारे पर मंथन अंतिम चरण में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर के अपने बिहार दौरे पर भी कहा था कि नवरात्र के बाद जल्द ही एनडीए में सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। इसी कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान की घटकदलों के नेताओं के साथ इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।