BJP चुनाव समिति की बैठक में 60 सीटिंग सीट पर चर्चा; जायसवाल बोले- NDA में छोटा-बड़ा भाई नहीं

बिहार चुनाव को लेकर पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक करीब 3 घंटे चली। जिसमें 60 सीटिंग सीटों पर चर्चा हुई। बाकी बची हुई सीटों और हारी हुईं सीटों पर कल मीटिंग में मंथन होगा। बैठक के बाद जायसवाल ने कहा कि एनडीए में कोई छोटा-बड़ा भाई नहीं है।

बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना में बीजेपी चुनाव समिति की शनिवार को बड़ी बैठक हुई। जो करीब 3 घंटे चली इस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेद्र प्रधान सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य, बिहार प्रभारी विनोद तांवड़ शामिल रहे। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि बैठक में 60 सीटिंग सीटों पर चर्चा हुई। बची हुई सीटों और जो हारी हुई सीटें हैं, उन पर कल फिर से चर्चा होगी। आज 60 सीटों पर जो वर्तमान विधायक हैं, उनके परफॉर्मेंस और जिन संभावित उम्मीदवारों ने अपनी इच्छा जाहिर की है। उन पर भी चर्चा हुई।

जायसवाल ने बताया कि टिकट को लेकर पार्टी की तीन कैटेगरी हैं। पहला सीटिंग सीट के विधायक का परफॉर्मेंस, दूसरा जिनकी रिपोर्ट भी सही है। तीसरा एंटी इनकंबेंसी न हो। ऐसी सीटों पर विचार हुआ है, कि सीटिंग विधायक को मौका दें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगाज करते हुए चुनाव लड़ रही है। कोई छोटा और बड़ा भाई नहीं है।

आपको बता दें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और 74 सीटें जीती थी। जबकि 36 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार टिकट को लेकर बीजेपी फूंक-फूंककर कदम रख रही है।