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बांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी से कौन होगा प्रत्याशी? इन तीन नामों पर मंथन; नितिन नवीन लेंगे अंतिम फैसला

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बांकीपुर उपचुनाव: बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज से नामांकन शुरू हो रहा है। बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस सीट के लिए बीजेपी के तीन चेहरों की चर्चाा हो रही है। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन इन्हीं में से किसी एक के नाम पर मुहर लगा सकते हैं। 

बांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी से कौन होगा प्रत्याशी? इन तीन नामों पर मंथन; नितिन नवीन लेंगे अंतिम फैसला

पटना के बहुचर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी रणभेरी बज चुकी है। इस सीट के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) के चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा के बाद अब बांकीपुर से चुनावी दंगल दिलचस्प हो गया है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि प्रशांत किशोर विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं ताकि भाजपा को पटकनी दी जा सके। वहीं दूसरी ओर भाजपा अपनी परम्परागत सीट को कब्जे में बनाए रखने के लिए चुनावी कसरत शुरू कर दी है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने से हो रहे उपचुनाव में इस सीट को अपने कब्जे में रखने के लिए पार्टी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। जिताऊ उम्मीदवार चयन करने के लिए रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बिहार भाजपा की संक्षिप्त कोर कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार आला नेताओं ने बांकीपुर उपचुनाव में संभावित प्रत्याशी के नामों पर करीब एक घंटे मंथन किया। बांकीपुर सीट पर बीजपी का प्रत्याशी कौन होगा? अभी नाम तय नहीं हुआ है लेकिन तीन चेहरे प्रत्याशी की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं।

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महागठबंधन ने भी अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से संयुक्त उम्मीदवार पर राय बननी शुरू हो गई है। कांग्रेस आलाकमान भी भाजपा को हराने के लिए यही दांव आजमाने के मूड में है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने पीके को समर्थन करने की अपील करते हुए माहौल गरम कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली सीट पर भाजपा की हार से पूरे देश में संदेश जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने उनकी राय को निजी बताया है। वहीं, राजद अभी पसोपेश में है। पिछली बार चुनाव में राजद ने यहां प्रत्याशी खड़ा किया था।

दावेदारों में तीन नाम सबसे आगे

भाजपा सूत्रों का कहना है कि दावेदारों में प्रो. रणवीर नंदन, नील रतन घोष और अजय आलोक सबसे आगे चल रहे हैं। चूंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद इस्तीफा दिए जाने से ही बांकीपुर में चुनाव हो रहा है। ऐसे में यह तय है कि बांकीपुर में पार्टी का प्रत्याशी पार्टी अध्यक्ष की मर्जी पर ही तय होगा। परिपाटी भी रही है कि उम्मीदवारों का चयन अंतिम तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ही करता रहा है। इसी सप्ताह भाजपा उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल, पूर्व मंत्री राधामोहन सिंह व मंगल पांडेय, सांसद डॉ. संजय जायसवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया मौजूद रहे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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