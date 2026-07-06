बांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी से कौन होगा प्रत्याशी? इन तीन नामों पर मंथन; नितिन नवीन लेंगे अंतिम फैसला

बांकीपुर उपचुनाव: बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज से नामांकन शुरू हो रहा है। बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस सीट के लिए बीजेपी के तीन चेहरों की चर्चाा हो रही है। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन इन्हीं में से किसी एक के नाम पर मुहर लगा सकते हैं।

पटना के बहुचर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी रणभेरी बज चुकी है। इस सीट के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) के चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा के बाद अब बांकीपुर से चुनावी दंगल दिलचस्प हो गया है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि प्रशांत किशोर विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं ताकि भाजपा को पटकनी दी जा सके। वहीं दूसरी ओर भाजपा अपनी परम्परागत सीट को कब्जे में बनाए रखने के लिए चुनावी कसरत शुरू कर दी है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने से हो रहे उपचुनाव में इस सीट को अपने कब्जे में रखने के लिए पार्टी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। जिताऊ उम्मीदवार चयन करने के लिए रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बिहार भाजपा की संक्षिप्त कोर कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार आला नेताओं ने बांकीपुर उपचुनाव में संभावित प्रत्याशी के नामों पर करीब एक घंटे मंथन किया। बांकीपुर सीट पर बीजपी का प्रत्याशी कौन होगा? अभी नाम तय नहीं हुआ है लेकिन तीन चेहरे प्रत्याशी की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं।

महागठबंधन ने भी अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से संयुक्त उम्मीदवार पर राय बननी शुरू हो गई है। कांग्रेस आलाकमान भी भाजपा को हराने के लिए यही दांव आजमाने के मूड में है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने पीके को समर्थन करने की अपील करते हुए माहौल गरम कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली सीट पर भाजपा की हार से पूरे देश में संदेश जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने उनकी राय को निजी बताया है। वहीं, राजद अभी पसोपेश में है। पिछली बार चुनाव में राजद ने यहां प्रत्याशी खड़ा किया था।