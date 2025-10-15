भाजपा से ज्ञानू, कुसुम और सीएन गुप्ता बेटिकट; दो लिस्ट में 14 विधायकों की जगह नए नाम

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से जारी हुई 12 नामों की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट में 3 मौजूदा विधायक बेटिकट हो गए। भाजपा ने बाढ़ सीट से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, छपरा से सीएन गुप्ता और गोपालगंज से कुसुम देवी का टिकट काट दिया। 71 सीटों के लिए जारी हुई भाजपा की पहली कैंडिडेट लिस्ट में भी पार्टी ने 11 विधायकों के टिकट काटकर उनकी जगह दूसरे चेहरे उतारे थे। अब तक दो सूचियों में भाजपा के कुल 14 मौजूदा विधायकों के टिकट कट चुके हैं। अभी 18 कैंडिडेट की लिस्ट आना बाकी है।