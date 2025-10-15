भाजपा से ज्ञानू, कुसुम और सीएन गुप्ता बेटिकट; दो लिस्ट में 14 विधायकों की जगह नए नाम
संक्षेप: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आगामी बिहार चुनाव के लिए जारी की अपनी दो कैंडिडेट लिस्ट में अब तक 14 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है। 101 सीटों पर लड़ रही पार्टी के 18 उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से जारी हुई 12 नामों की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट में 3 मौजूदा विधायक बेटिकट हो गए। भाजपा ने बाढ़ सीट से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, छपरा से सीएन गुप्ता और गोपालगंज से कुसुम देवी का टिकट काट दिया। 71 सीटों के लिए जारी हुई भाजपा की पहली कैंडिडेट लिस्ट में भी पार्टी ने 11 विधायकों के टिकट काटकर उनकी जगह दूसरे चेहरे उतारे थे। अब तक दो सूचियों में भाजपा के कुल 14 मौजूदा विधायकों के टिकट कट चुके हैं। अभी 18 कैंडिडेट की लिस्ट आना बाकी है।
बिहार चुनाव के लिए बुधवार को जारी भाजपा की 12 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट में बाढ़ से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काटकर उनकी जगह डॉ. सियाराम सिंह को मैदान में उतारा है। छपरा से सीएन गुप्ता का टिकट काटकर महिला उम्मीदवार एवं पूर्व जिला परिषद की अध्यक्ष छोटी कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह गोपालगंज से भी मौजूदा विधायक कुसुम देवी का टिकट काटकर जिला परिषद के अध्यक्ष सुभाष सिंह को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है।
भाजपा की दो कैंडिडेट लिस्ट में अब तक इन विधायकों का टिकट कटा-
- रीगा- मोतीलाल प्रसाद (मंत्री)
- सीतामढ़ी- मिथिलेश कुमार
- राजनगर- रामप्रीत पासवान
- औराई- रामसूरत राय (पूर्व मंत्री)
- कटोरिया- निक्की हेंब्रम
- कुम्हरार- संजय गुप्ता
- मुंगेर- प्रणव यादव
- आरा- अमरेंद्र प्रताप सिंह (पूर्व मंत्री)
- पटना साहिब- नंद किशोर यादव (विधानसभा अध्यक्ष)
- नरपतगंज- जय प्रकाश यादव
- गौरा बौराम- स्वर्णा सिंह
- बाढ़- ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू
- छपरा- सीएन गुप्ता
- गोपालगंज- कुसुम देवी