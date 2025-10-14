Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBJP denied tickets to 11 MLAs in first list 30 candidates names yet to be announced

भाजपा ने पहली लिस्ट में 11 विधायकों का टिकट काटा, अभी 30 कैंडिडेट का नाम आना बाकी

बिहार चुनाव में भाजपा की पहली उम्मीदवार सूची में 11 मौजूदा विधायकों का टिकट कट गया है। भाजपा की 30 सीटों पर कैंडिडेट घोषित होना अभी बाकी है। 

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 14 Oct 2025 05:20 PM
share Share
Follow Us on
भाजपा ने पहली लिस्ट में 11 विधायकों का टिकट काटा, अभी 30 कैंडिडेट का नाम आना बाकी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की जारी हुई पहली कैंडिडेट लिस्ट में 11 विधायकों का टिकट काट दिया गया है। रीगा, सीतामढ़ी, मुंगेर, पटना साहिब समेत अन्य 11 सीटों पर मौजूदा विधायकों की जगह भाजपा ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है। इनमें नीतीश सरकार में मंत्री मोतीलाल प्रसाद, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के अलावा मिथिलेश कुमार, रामप्रीत पासवान, रामसूरत राय, निक्की हेंब्रम, अरुण कुमार सिन्हा का नाम शामिल है। एनडीए के तहत 243 में से 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही भाजपा के 30 सीटों पर अभी कैंडिडेट घोषित होना बाकी हैं।

नीतीश सरकार में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद का टिकट भाजपा ने काट दिया है। सीतामढ़ी जिले की रीगा विधानसभा सीट से उनकी जगह बैद्यनाथ प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, सीतामढ़ी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक मिथिलेश कुमार का टिकट काटकर पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू को मैदान में उतारा गया है।

ये भी पढ़ें:भाजपा ने नंद किशोर, अमरेंद्र प्रताप का टिकट काटा; रामकृपाल को दानापुर से लड़ाया
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इसी तरह, मधुबनी जिले की राजनगर सीट से भाजपा ने मौजूदा विधायक रामप्रीत पासवान का टिकट काट दिया है। उनकी जगह सुजीत पासवान को कैंडिडेट बनाया गया है, वे पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। मुजफ्फरपुर जिले की औराई सीट से पार्टी ने MLA रामसूरत राय का टिकट काटकर रमा निषाद को टिकट दिया है। रमा पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे।

बांका जिले की एसटी आरक्षित सीट कटोरिया से भाजपा ने विधायक निक्की हेंब्रम का टिकट काटकर पूरण लाल टुडू को प्रत्याशी बनाया है। पटना जिले की कुम्हरार सीट से लगातार 5 बार के विधायक का टिकट काटकर भाजपा ने संजय गुप्ता को कैंडिडेट घोषित किया है। मुंगेर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक प्रणव यादव का टिकट काटकर कुमार प्रणय को मैदान में उतारा गया है।

ये भी पढ़ें:BJP की पहली लिस्ट आई, 71 कैंडिडेट की सूची जारी; पढ़िए किसे कहां से टिकट मिला

इसी तरह, आरा से पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह पर इस बार भाजपा ने भरोसा नहीं जताया है। उनकी जगह संदेश के पूर्व विधायक संजय सिंह टाइगर को टिकट दिया गया है। पटना साहिब सीट से विधानसभा स्पीकर एवं 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह भाजपा ने वकील रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है।

अररिया जिले की नरपतगंज विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक जय प्रकाश यादव का भाजपा ने टिकट काट दिया है। उनकी जगह पार्टी ने महिला चेहरे पर भरोसा जताते हुए देवंती यादव को मैदान में उतारा है। दरभंगा जिले की गौरा बौराम से मौजूदा विधायक स्वर्णा सिंह का टिकट काटकर उनके पति सुजीत कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। स्वर्णा सिंह 2020 में मुकेश सहनी की वीआईपी से चुनाव जीती थीं और बाद में भाजपा में शामिल हो गई थीं।