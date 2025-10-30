राहुल गांधी के प्रचार करने पर रोक लगवाने चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, मोदी पर बयान से भड़की

Hindustan Hindi News
Thu, 30 Oct 2025 10:25 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने चुनाव आयोग से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग कर दी है। भाजपा ने आयोग से राहुल के खिलाफ जल्द उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में महागठबंधन की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर नाच भी लेंगे। भाजपा ने इसे अमार्यादित टिप्पणी बताते हुए राहुल गांधी से बिना शर्त माफी मंगवाने का आदेश जारी करने की अपील चुनाव आयोग से की है।

इस संबंध में गुरुवार को भाजपा की प्रदेश इकाई की ओर से राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा गया। इसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 29 अक्टूबर को चुनावी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी अमार्यादित, अपमानजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी की। भाजपा ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए आयोग से राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस भेजने और कार्रवाई होने तक उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की।

बता दें कि मुजफ्फरपुर के सकरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि छठ पूजा पर दिल्ली में यमुना नदी के पास तालाब बनाने पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि पाइप से साफ पानी लाकर मैली यमुना के पास नरेंद्र मोदी के लिए तालाब बनवाया गया। अगर लोग उनसे नाचने के लिए कहेंगे तो वोट के लिए पीएम स्टेज पर नाचने भी लग जाएंगे।

राहुल गांधी के इसी बयान से भाजपा भड़क गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर छठी मैया का अपमान करने का आरोप लगा दिया। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बेगूसराय में गुरुवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं ने राजनीति का स्तर गिरा दिया है।

