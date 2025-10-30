राहुल गांधी के प्रचार करने पर रोक लगवाने चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, मोदी पर बयान से भड़की

संक्षेप: Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कांग्रेस नेता के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है।

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने चुनाव आयोग से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग कर दी है। भाजपा ने आयोग से राहुल के खिलाफ जल्द उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में महागठबंधन की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर नाच भी लेंगे। भाजपा ने इसे अमार्यादित टिप्पणी बताते हुए राहुल गांधी से बिना शर्त माफी मंगवाने का आदेश जारी करने की अपील चुनाव आयोग से की है।

इस संबंध में गुरुवार को भाजपा की प्रदेश इकाई की ओर से राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा गया। इसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 29 अक्टूबर को चुनावी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी अमार्यादित, अपमानजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी की। भाजपा ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए आयोग से राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस भेजने और कार्रवाई होने तक उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की।

बता दें कि मुजफ्फरपुर के सकरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि छठ पूजा पर दिल्ली में यमुना नदी के पास तालाब बनाने पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि पाइप से साफ पानी लाकर मैली यमुना के पास नरेंद्र मोदी के लिए तालाब बनवाया गया। अगर लोग उनसे नाचने के लिए कहेंगे तो वोट के लिए पीएम स्टेज पर नाचने भी लग जाएंगे।