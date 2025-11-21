रोना बंद करिए, 38 दिन बचा है; हार पर RJD के सवाल से भड़की BJP, प्रवक्ता ने कहा- कोर्ट जाइए

संक्षेप: बिहार चुनाव में 3 सीटों पर हार का अंतर रद्द पोस्टल वोट से कम रहने के आधार पर राजद ने बेईमानी करके हराने आरोप लगाया है। भाजपा नेता नीरज कुमार ने कहा है कि राजद सोशल मीडिया पर रोना बंद करे और कोर्ट चली जाए।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में नबीनगर, अगिआंव और संदेश सीटों पर रद्द पोस्टल वोट से कम मार्जिन से महागठबंधन के उम्मीदवारों की हार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने देर रात बेईमानी से हराने का आरोप लगाया था। राजद के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मीडिया पैनलिस्ट नीरज कुमार शर्मा ने कहा है कि विपक्ष हार को पचा नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों को अदालत में चुनौती देने के लिए 45 दिन की मियाद में अब भी 38 दिन बचा है। बीजेपी नेता ने राजद को चुनौती दी है कि अगर उसके पास कोई सबूत है तो कोर्ट जाए।

राज्य की कुछ सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के कैंडिडेट के 1000 से कम वोट से हारने का हवाला देते हुए नीरज ने पूछा कि क्या अपने प्रत्याशी को भी हमने ही हरवाकर विपक्ष को जिता दिया। बता दें कि एनडीए गठबंधन से 1000 वोट से कम अंतर से हारने वालों में एनडीए के 7 कैंडिडेट शामिल हैं। बीजेपी के अशोक सिंह 30 वोट से रामगढ़, बीजेपी के पवन जायसवाल 178 वोट से ढाका, भाजपा के विद्यासागर केसरी 221 वोट से फारबिसगंज, बीजेपी के उमाकांत सिंह 602 वोट से चनपटिया, जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद 793 वोट से जहानाबाद और लोजपा-आर के श्यामदेव पासवान 881 वोट से बोध गया में हार गए।