Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBJP contesting 101 seats in Bihar elections does not have a single candidate in 6 districts
बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही भाजपा का 6 जिलों में नहीं एक भी कैंडिडेट

बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही भाजपा का 6 जिलों में नहीं एक भी कैंडिडेट

संक्षेप: बिहार चुनाव में जेडीयू, लोजपा-आर, हम और आरएलएम के साथ मिलकर लड़ रही भारतीय जनता पार्टी का 6 जिलों में एक भी कैेंडिडेट नहीं है। इन जिलों में भाजपा के घटक दलों के उम्मीदवार एनडीए की ओर से मैदान में हैं।

Sat, 25 Oct 2025 06:19 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में 6 जिलों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का कोई प्रत्याशी इस बार मैदान में नहीं हैं। इनमें 3 जिलों में पहले तो बाकी 3 में दूसरे चरण में चुनाव हैं। हालांकि 5 जिले ऐसे भी हैं, जहां की एक-एक सीट पर ही एनडीए की ओर से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव में उतरे हैं। साथ ही कुछ जिलों की 70-80% सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। गौर हो कि भाजपा इस बार 32 जिलों की कुल 101 सीटों पर लड़ रही है।

भाजपा के प्रत्याशी जिन जिलों में नहीं हैं, उनमें मधेपुरा, खगड़िया, शेखपुरा, शिवहर, जहानाबाद और रोहतास शामिल हैं। वहीं, जहां की एक-एक सीट पर ही पार्टी लड़ रही है, उनमें सहरसा, लखीसराय, नालंदा, बक्सर, जमुई और नालंदा शामिल हैं। भाजपा ने सबसे अधिक 8 उम्मीदवार पश्चिम चंपारण जिले में उतारे हैं। इनमें हरसिद्धि, पिपरा, कल्याणपुर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबन, चिरैया और ढाका शामिल हैं। इस जिले में कुल 12 सीटों में 8 पर भाजपा है।

पूर्वी चंपारण की 9 में 7 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। इस तरह देखें तो सीटों की संख्या के लिहाज से भाजपा के लिए चंपारण का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। इधर, पटना जिले की 14 में 7 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। दरभंगा की 6, मुजफ्फरपुर की 5, भोजपुर की 5 और मधुबनी की 5 सीटें भाजपा के खाते में आई हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:शाहनवाज हुसैन की चिंता करे भाजपा, मुस्लिम डिप्टी CM के सवाल पर मुकेश सहनी का वार

मालूम को कि राज्य की कुल 243 सीटों में जदयू-भाजपा 101-101, लोजपा आर 29 तथा हम और रालोमो के 6-6 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि, एक सीट मढ़ौरा में लोजपा (आर) के उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है।

2020 में 110 सीटों पर लड़ी थी भाजपा

साल 2020 की तुलना इस बार से करें तो पिछली बार भी भाजपा के प्रत्याशी पांच जिलों में नहीं थे। इनमें शिवहर, खगड़िया, शेखपुरा, जहानाबाद और मधेपुरा शामिल था। इस बार इनमें एक नया जिला रोहतास जुड़ा है। 2020 में भाजपा के दो उम्मीदवार रोहतास जिले की दो सीटों डिहरी और काराकाट में उतरे थे। हालांकि, इस दोनों ही सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार पार्टी ने दोनों सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
BJP Bihar Elections Bihar BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।