कांग्रेस दफ्तर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं का लठ से स्वागत, पटना में भिड़े दोनों पार्टियों के लोग, जमकर चले पत्थर
पटना में कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल मच गया। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उनके बीच लाठी-डंडे और पत्थर भी चलने लगे। इसमें कई लोगों चोटें आई हैं।
बिहार की राजधानी पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल मच गया। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उनके बीच लाठी-डंडे और पत्थर चलने लगे। कई लोगों के चोटिल होने की सूचना है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जब वह सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, तो विपक्षी पार्टी के लोग पहले से वहां बड़ी संख्या में मौजूद थे और सभी लाठी लेकर वहां खड़े थे। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर भिड़ंत्त हो गई।
जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर लगभग सवा दो बजे सदाकत आश्रम के बाहर का इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर पत्थरबाजी और लाठीचार्ज होने लगा। कार्यकर्ता अपनी-अपनी पार्टी के झंडे लेकर आमने-सामने हो गए। इससे कुछ देर माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की।
इस बवाल में दोनों ही पार्टियों से कई लोगों को चोटें आई हैं। बीजेपी के लोगों का कहना है कि वह कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इस बीच कांग्रेस दफ्तर पर पहले से लोग लाठी-डंडे लेकर मौजूद थे। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पहले लाठी-डंडे कांग्रेस के लोगों ने चलाए।
राहुल गांधी के धरने के बाद बीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन
दरअसल, नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव किया था। इसके खिलाफ बीजेपी ने बुधवार को देशव्यापी प्रदर्शन बुला लिया। देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। इसी के तहत पटना में भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सदाकत आश्रम स्थित बिहार कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने दोपहर में पहुंचे।
पहले जुबानी जंग, फिर चले लठ
बीजेपी का मार्च कुर्जी हॉस्पिटल से जैसे ही कांग्रेस दफ्तर पहुंचा, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह हिंसक झड़प में बदल गई। उनके बीच पत्थरबाजी और लाठी-डंडे चलना शुरू हो गए। हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला। उग्र प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाना शुरू किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई।
पटना में स्टूडेंट्स का उग्र आंदोलन
दूसरी ओर, राजधानी पटना में बुधवार को हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं भी सड़क पर उतर आए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस और छात्र-छात्राओं के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या ज्यादा होने के चलते पुलिसकर्मी भी उन्हें काबू में नहीं कर पाए। खबर लिखे जाने तक पटना में छात्र-छात्राओं का आंदोलन जारी है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।