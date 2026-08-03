भाजपा ने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी, संजय सरावगी बोले- बांकीपुर में हार की समीक्षा करेंगे
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को भाजपा ने बधाई दी है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि वह बांकीपुर में हार की समीक्षा करेंगे। चुनाव तैयारी में कहां कमी रह गई, इसका पता लगाया जाएगा।
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के रिजल्ट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दे दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर कहा कि वह जनादेश का सम्मान करते हैं। चुनाव की तैयारी में कहां कमी रह गई थी, इसकी समीक्षा की जाएगी। बता दें कि भाजपा और नितिन नवीन (BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष) का गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर सीट के उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 18 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तीन दशकों में पहली बार इस सीट पर भाजपा को शिकस्त मिली है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोमवार को बांकीपुर सीट से जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी (पीके) को बधाई दी। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हम बांकीपुर की चिंता करते हैं। बांकीपुर में लगातार हमने विकास किया। उन्होंने कहा कि आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा। किस कारण से हमें वोट कम मिले, इसकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
विजय सिन्हा बोले- ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ती भाजपा
वहीं, बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाजपा कभी भी हार का ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ती है। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। जनता का जो भी फैसला आता है, उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। पार्टी बांकीपुर में हार की समीक्षा करेगी।
जहां से नितिन नवीन 5 बार विधायक रहे, पीके ने भाजपा का वो किला ढहाया
पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीते 3 दशक से भाजपा का कमल खिल रहा था। हाल के चुनावों में नितिन नवीन यहां से एकतरफा जीत हासिल करते रहे। वह लगातार यहां से 5 बार विधायक रह चुके हैं। नितिन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव हुए। भाजपा ने एक साधारण कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा था।
दूसरी ओर, जन सुराज पार्टी के संस्थापक एवं सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद उपचुनाव के मैदान में उतर गए, जिससे मुकाबला रोचक हो गया। पीके ने भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज का परचम लहरा दिया।
बांकीपुर उपचुनाव 2026 का रिजल्ट
बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। 3 अगस्त सोमवार को हुई मतगणना में प्रशांत किशोर पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए रहे और आखिरी 31वें राउंड में वह 18 हजार से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत गए। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा 44 हजार वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। वहीं, महागठबंधन से आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता महज 14 हजार वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहीं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।