प्रशांत किशोर के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, कहा- बांकीपुर में जन सुराज ने करोड़ों खर्च किए
बीजेपी ने चुनाव आयोग से प्रशांत किशोर की शिकायत की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में पीके की जन सुराज ने निर्धारित सीमा से कई ज्यादा करोड़ों रुपये खर्च कर दिए हैं।
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की शिकायत लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पीके की पार्टी ने बांकीपुर चुनाव में निर्धारित सीमा से कई गुना ज्यादा खर्च कर दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि एक प्रत्याशी के खर्च की सीमा 40 लाख रुपये की सीमा चुनाव आयोग ने तय की हुई है, मगर पीके अब तक बांकीपुर में करोड़ों रुपये खर्च कर दिए। पार्टी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाते हुए इसकी जांच करने की मांग भी की है।
पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में गुरुवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, पूर्व मंत्री एवं विधायक जीवेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि जन सुराज पार्टी के सूत्रधार एवं प्रत्याशी प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वह सीधे बैंक खाते से खर्च ना दिखाकर, एक डमी कंपनी के जरिए थर्ड पार्टी का खर्चा बनाकर राशि को खपा रहे हैं।
बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि इस कंपनी की पेड-अप कैपिटल 5 लाख रुपये है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2023 में हुई थी। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव से ठीक पहले इस कंपनी के पास 4.5 करोड़ रुपये कहां से आ गए? उन्होंने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताते हुए जांच की मांग की है।
सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे पीके, जमीन पर समर्थन नहीं- बीजेपी
बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर हजारों फर्जी अकाउंट बना और झूठ फैलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पीके के पास जमीन पर वास्तविक जनता का कोई समर्थन नहीं है।
शाहनवाज ने कहा, "पीके कृत्रिम लहर गढ़ने के लिए नकली और कंप्यूटर जेनरेटेड अकाउंट का सहारा ले रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने यही किया था। इसलिए सोशल मीडिया और जन सुराज को जमीन पर मिले वोटों में जमीन आसमान का अंतर दिखा था। जन सुराज के अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।"
चुनाव आयोग से पीके की लिखित शिकायत
बीजेपी ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग से प्रशांत किशोर की लिखित शिकायत की है। आरोपों से जुड़े सबूत भी आयोग को दिए गए हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता है। उन्होंने इसे नियमों का उल्लंघन करार दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर बांकीपुर का पूरा चुनाव फर्जी अकाउंट और फेक वोट खरीदकर लड़ रहे हैं। उनके कई अकाउंट देश के बाहर से संचालित हो रहे हैं। उन से बीजेपी नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा और गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
कंपनी के लेनदेन की जांच की मांग
बीजेपी ने चुनाव आयोग से जन सुराज पार्टी एवं प्रशांत किशोर से जुड़ी कंस्लटेंसी कंपनी के बैंक खातों के लेनदेन की जांच कराने की मांग की है। पार्टी का दावा है कि पीके का कोई जनसमर्थन नहीं है। वे जनता के भरोसे पर नहीं बल्कि पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। एआई के दम पर समर्थन दिखाने की कोशिश की जा रही है।
बीजेपी के अनुसार प्रशांत किशोर ने 2025 के चुनाव में भी ऐसा ही किया था, तब जन सुराज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल इन आरोपों पर पीके या जन सुराज पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान
पटना शहर की बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इसका नतीजा 3 अगस्त को आएगा। बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर पार्टी ने एक युवा कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में हैं। विपक्ष से आरजेडी की रेखा गुप्ता भी उम्मीदवार हैं। त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं, इसलिए उपचुनाव में पार्टी पूरा दमखम लगा रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।