प्रशांत किशोर के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, कहा- बांकीपुर में जन सुराज ने करोड़ों खर्च किए

बीजेपी ने चुनाव आयोग से प्रशांत किशोर की शिकायत की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में पीके की जन सुराज ने निर्धारित सीमा से कई ज्यादा करोड़ों रुपये खर्च कर दिए हैं।

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की शिकायत लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पीके की पार्टी ने बांकीपुर चुनाव में निर्धारित सीमा से कई गुना ज्यादा खर्च कर दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि एक प्रत्याशी के खर्च की सीमा 40 लाख रुपये की सीमा चुनाव आयोग ने तय की हुई है, मगर पीके अब तक बांकीपुर में करोड़ों रुपये खर्च कर दिए। पार्टी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाते हुए इसकी जांच करने की मांग भी की है।

पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में गुरुवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, पूर्व मंत्री एवं विधायक जीवेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि जन सुराज पार्टी के सूत्रधार एवं प्रत्याशी प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वह सीधे बैंक खाते से खर्च ना दिखाकर, एक डमी कंपनी के जरिए थर्ड पार्टी का खर्चा बनाकर राशि को खपा रहे हैं।

बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि इस कंपनी की पेड-अप कैपिटल 5 लाख रुपये है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2023 में हुई थी। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव से ठीक पहले इस कंपनी के पास 4.5 करोड़ रुपये कहां से आ गए? उन्होंने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताते हुए जांच की मांग की है।

सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे पीके, जमीन पर समर्थन नहीं- बीजेपी बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर हजारों फर्जी अकाउंट बना और झूठ फैलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पीके के पास जमीन पर वास्तविक जनता का कोई समर्थन नहीं है।

शाहनवाज ने कहा, "पीके कृत्रिम लहर गढ़ने के लिए नकली और कंप्यूटर जेनरेटेड अकाउंट का सहारा ले रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने यही किया था। इसलिए सोशल मीडिया और जन सुराज को जमीन पर मिले वोटों में जमीन आसमान का अंतर दिखा था। जन सुराज के अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।"

चुनाव आयोग से पीके की लिखित शिकायत बीजेपी ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग से प्रशांत किशोर की लिखित शिकायत की है। आरोपों से जुड़े सबूत भी आयोग को दिए गए हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता है। उन्होंने इसे नियमों का उल्लंघन करार दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर बांकीपुर का पूरा चुनाव फर्जी अकाउंट और फेक वोट खरीदकर लड़ रहे हैं। उनके कई अकाउंट देश के बाहर से संचालित हो रहे हैं। उन से बीजेपी नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा और गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

कंपनी के लेनदेन की जांच की मांग बीजेपी ने चुनाव आयोग से जन सुराज पार्टी एवं प्रशांत किशोर से जुड़ी कंस्लटेंसी कंपनी के बैंक खातों के लेनदेन की जांच कराने की मांग की है। पार्टी का दावा है कि पीके का कोई जनसमर्थन नहीं है। वे जनता के भरोसे पर नहीं बल्कि पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। एआई के दम पर समर्थन दिखाने की कोशिश की जा रही है।

बीजेपी के अनुसार प्रशांत किशोर ने 2025 के चुनाव में भी ऐसा ही किया था, तब जन सुराज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल इन आरोपों पर पीके या जन सुराज पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।