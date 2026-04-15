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Samrat Govt Oath LIVE: बीजेपी के सम्राट चौधरी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जेडीयू से दो डिप्टी सीएम

Samrat Govt Oath LIVE: बुधवार को सम्राट चौधरी जहां बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तो वहीं जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य सरकार में पहली बार जदयू कोटे से दो उपमुख्यमंत्री होंगे।

Samrat Govt Oath LIVE: बीजेपी के सम्राट चौधरी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जेडीयू से दो डिप्टी सीएम

Samrat Choudhary Oath LIVE

Nishant Nandan| लाइव हिन्दुस्तान,पटना | Wed, 15 Apr 2026 08:06 AM IST
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Samrat Govt Oath LIVE: बिहार की राजनीति में आज एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है। पहली बार बीजेपी के कोई नेता बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आज पटना में शपथ लेंगे। यह इतिहास लिखने वाले पहले नेता होंगे सम्राट चौधरी। सुबह 11 बजे लोकभवन में बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि, जानकारी के मुताबिक यह शपथ ग्रहण समारोह छोटा होगा। बुधवार को सम्राट चौधरी जहां बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तो वहीं जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य सरकार में पहली बार जदयू कोटे से दो उपमुख्यमंत्री होंगे।

इन तीनों के शपथग्रहण के बाद राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 33 पद रिक्त रहेंगे। बंगाल चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के आसार हैं। इससे पहले विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में मंगलवार शाम साढ़े चार बजे एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान समेत एनडीए के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में सम्राट को नेता चुना गया। इसके बाद नीतीश कुमार ने सम्राट को माला पहनायी। वहीं, सम्राट ने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार ने वहां मौजूद सभी नेताओं से ताली भी बजवायी।

15 Apr 2026, 08:06:09 AM IST

Samrat Govt Oath LIVE: सम्राट चौधरी बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेंगे : डॉ. प्रेम कुमार

Samrat Govt Oath LIVE: बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के विधान मंडल दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि वे अपनी कर्मठता, नेतृत्व कौशल एवं प्रशासनिक सूझबूझ से बिहार के विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को एनडीए के विधान मंडल दल के नेता के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने से बिहार में नए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई है। यह निर्णय उनके दीर्घ राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक क्षमता एवं जनसेवा के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे तथा बिहार को प्रगति, समृद्धि और सामाजिक न्याय के पथ पर अग्रसर करेंगे।

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15 Apr 2026, 07:54:00 AM IST

Samrat Govt Oath LIVE: सम्राट की आक्रामक शैली बीजेपी को आई रास

Samrat Govt Oath LIVE: बिहार में भाजपा के तेज-तर्रार नेता सम्राट चौघरी बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी उन्हें हासिल होगा। सम्राट चौधरी महज आठ साल पहले 2018 में भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने भाजपा में आने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। उनकी आक्रामक शैली भाजपा को खूब रास आई। उनके इसी अंदाज से उत्साहित देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीन साल पहले रोहतास की एक सभा में कहा था कि बिहार में भाजपा को अपना सम्राट मिल गया। उस समय भाजपा विपक्ष में थी और सम्राट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे।

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15 Apr 2026, 07:48:07 AM IST

Samrat Govt Oath LIVE: शपथ से पहले हनुमान जी से लेंगे आशीर्वाद

Samrat Govt Oath LIVE: एनडीए विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व राजवंशी नगर स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। सम्राट चौधरी के साथ जदयू के बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे।

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15 Apr 2026, 07:38:43 AM IST

Samrat Govt Oath LIVE: 11 बजे लोकभवन में शपथ समारोह

Samrat Govt Oath LIVE: विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने लोकभवन जाकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.) सय्यद अता हसनैन के समक्ष नई सरकार के गठन का दावा पेश किया। राज्यपाल ने सम्राट चौधरी का दावा स्वीकार करते हुए उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।

बुधवार की सुबह 11 बजे लोकभवन में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार में पहली बार जदयू कोटे से दो उपमुख्यमंत्री होंगे।

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15 Apr 2026, 07:31:20 AM IST

Samrat Govt Oath LIVE: यह जनता की सेवा करने का अवसर- सम्राट चौधरी

Samrat Govt Oath LIVE: सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव से लगातार मैं भाजपा के लिए काम करता रहा हूं। पार्टी ने पदाधिकारी, विधान परिषद में नेता और फिर संगठन में प्रदेश अध्यक्ष पद का मौका दिया। उन्होंने भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व का आभार जताया। कहा कि यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं बल्कि बिहार की जनता की सेवा, उनके विश्वास और सपनों को साकार करने का एक पवित्र अवसर है।

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15 Apr 2026, 07:26:51 AM IST

Samrat Govt Oath LIVE: पीएम मोदी और नीतीश का सपना पूरा करेंगे- सम्राट चौधरी

Samrat Govt Oath LIVE: एनडीए विधानमंडल दल का नया नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इसे पूरा करेंगे। बिहार को विकसित बनाएंगे और देश को भी विकसित करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कैसे सरकार चलायी जाती है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा। बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मुझे सरकार के सुशासन को जाति-धर्म से ऊपर उठकर समाज के निचले पायदान तक पहुंचाना है। सभी वरिष्ठ नेताओं को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा की जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले और सर्वश्रेष्ठ मानने का, पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को हम करते रहेंगे।

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15 Apr 2026, 07:13:33 AM IST

Samrat Govt Oath LIVE: सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया

Samrat Govt Oath LIVE: भाजपा के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी बिहार के नये सरताज होंगे। मंगलवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया। इसका प्रस्ताव कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा, जिसपर सभी ने अपनी सहमति दी। आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

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