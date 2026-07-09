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बांकीपुर से कैंडिडेट अभिषेक सिन्हा ने किया नामांकन, रविशंकर प्रसाद समेत NDA के दिग्गज रहे मौजूद

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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बांकीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के अभिषेक सिन्हा ने एनडीए कैंडिडेट के तौर पर नामांकन कर दिया है। नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने से यह सीट खाली हुई है।

बांकीपुर से कैंडिडेट अभिषेक सिन्हा ने किया नामांकन, रविशंकर प्रसाद समेत NDA के दिग्गज रहे मौजूद

Bankipur By-Election: बांकीपुर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी(एनडीए) के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। स्थानीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। बांकीपुर का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। इस सीट पर राजद ने रेखा गुप्ता को फिर से उतार दिया है तो जन सुराज के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर ने भी ताल ठोक दिया है। बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है जहां नितिन नवीन और उनके पिता नवीन किशोर कई बार विधायक रहे। अभिषेक सिन्हा को नितिन नवीन की पसंद माना जा रहा है। अभिषेक सिन्हा ने कहा कि बांकीपुर के आगे बढ़ाना उनका मकसद है। पार्टी ने भरोसा किया है उसे कायम रखेंगे।

नामांकन से पहले अभिषेक सिन्हा जब घर से निकले तो मां का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मां रोने लगी तो अभिषेक सिन्हा भी भावुक हो गए। पार्क जाकर उन्होंने पिता नवीन किशोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नामांकन स्थल पहुंचने से पहले उन्होंने मंदिर जाकर पूजा की और ईश्वर से विजय का आशीर्वाद मांगा।

अभिषेक सिन्हा कायस्थ समाज से ताल्लुक रखते हैं। बांकीपुर में कायस्थ वोटों का प्रतिशत करीब 14 है। वे नितिन नवीन के करीबी माने जाते हैं। अभिषेक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले वे पटना महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका कार्यानुभव 27 सालों का है। पटना मंडल में वे मंत्री और महामंत्री भी रह चुके हैं। उनकी गिनती भाजपा के उभरते कायस्थ चेहरे के रूप में की जाती है।

नामांकन के बाद बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार की जीत में कोई संदेह नहीं है। बांकीपुर के घर घर में भाजपा का सीधा रिश्ता है। एनडीए के सभी घटक दल एकजुट होकर चुनाव मैदान में है। जो अन्य दलों के उम्मीदवार लड़ रहे हैं वे दूसरे स्थान या वोट काटने के लिए मैदान में हैं।

नितिन नवीन की सीट को बचाए रखना अभिषेक सिन्हा के सामने बड़ी चुनौती है। इसे प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा है। मुकाबला त्रिकोणिए है क्योंकि राजद से रेखा गुप्ता को फिर से उतारा गया है जो 2025 के विधानसभा चुनाव में 45 हजार से अधिक वोट मिले। दूसरी ओर खुद प्रशांत किशोर मैदान में हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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