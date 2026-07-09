बांकीपुर से कैंडिडेट अभिषेक सिन्हा ने किया नामांकन, रविशंकर प्रसाद समेत NDA के दिग्गज रहे मौजूद

बांकीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के अभिषेक सिन्हा ने एनडीए कैंडिडेट के तौर पर नामांकन कर दिया है। नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने से यह सीट खाली हुई है।

Bankipur By-Election: बांकीपुर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी(एनडीए) के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। स्थानीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। बांकीपुर का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। इस सीट पर राजद ने रेखा गुप्ता को फिर से उतार दिया है तो जन सुराज के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर ने भी ताल ठोक दिया है। बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है जहां नितिन नवीन और उनके पिता नवीन किशोर कई बार विधायक रहे। अभिषेक सिन्हा को नितिन नवीन की पसंद माना जा रहा है। अभिषेक सिन्हा ने कहा कि बांकीपुर के आगे बढ़ाना उनका मकसद है। पार्टी ने भरोसा किया है उसे कायम रखेंगे।

नामांकन से पहले अभिषेक सिन्हा जब घर से निकले तो मां का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मां रोने लगी तो अभिषेक सिन्हा भी भावुक हो गए। पार्क जाकर उन्होंने पिता नवीन किशोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नामांकन स्थल पहुंचने से पहले उन्होंने मंदिर जाकर पूजा की और ईश्वर से विजय का आशीर्वाद मांगा।

अभिषेक सिन्हा कायस्थ समाज से ताल्लुक रखते हैं। बांकीपुर में कायस्थ वोटों का प्रतिशत करीब 14 है। वे नितिन नवीन के करीबी माने जाते हैं। अभिषेक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले वे पटना महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका कार्यानुभव 27 सालों का है। पटना मंडल में वे मंत्री और महामंत्री भी रह चुके हैं। उनकी गिनती भाजपा के उभरते कायस्थ चेहरे के रूप में की जाती है।

नामांकन के बाद बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार की जीत में कोई संदेह नहीं है। बांकीपुर के घर घर में भाजपा का सीधा रिश्ता है। एनडीए के सभी घटक दल एकजुट होकर चुनाव मैदान में है। जो अन्य दलों के उम्मीदवार लड़ रहे हैं वे दूसरे स्थान या वोट काटने के लिए मैदान में हैं।