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बिहार में विधानसभा सत्र शूरू, तेजस्वी सदन से गायब, बीजेपी ने कहा- परदेसी यादव

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Tejashwi Yadav News: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सदन से गायब हैं। तेजस्वी के विदेश दौरे से लौटने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाजपा ने उन्हें परदेसी यादव कहा है।

बिहार में विधानसभा सत्र शूरू, तेजस्वी सदन से गायब, बीजेपी ने कहा- परदेसी यादव

Tejashwi Yadav News: बिहार में विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। पांच दिन तक चलने वाले विधानसभा और विधान परिषद के सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार 13 अहम विधेयक पेश करेगी। सरकार सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश करेगी। राष्ट्रीय जनता दल और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सदन से गायब हैं। विपक्षी बेंच पर राष्ट्रीय जनता दल के बाकी विधायक नजर आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी नहीं हैं। सपरिवार विदेश दौरे पर गए तेजस्वी यादव के लौटने के बारे में कोई जानकारी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। यादव के अब तक नहीं लौटने से बांकीपुर उप-चुनाव में पार्टी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता का प्रचार अभियान भी सूना लग रहा है, जहां भाजपा के नीरज सिन्हा और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी पहली बार विधानसभा पहुंचने के लिए लड़ रहे हैं।

एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने तेजस्वी के को ‘परदेसी यादव’ कहकर उनके रवैए की आलोचना की है। तेजस्वी यादव ने चार दिन से सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट भी नहीं किया है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा- ‘मानसून आ गया है। पूरी दुनिया से घूम कर बादल भी बिहार की धरती पर मंडराने लगे हैं। कल बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। परदेसी यादव अभी तक मिसिंग हैं। तेजस्वी यादव की दिलचस्पी राजनीति में नहीं है, उनकी पार्टी में नहीं है, उनकी दिलचस्पी कहीं और है, सिर्फ पैसे बटोरने में रहते हैं।’

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24 जुलाई तक चलने वाले विधानमंडल सत्र में हमेशा की तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बवाल के आसार हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर, पेपर लीक, महंगाई, राज्य की वित्तीय हालत, किसानों को यूरिया की उपलब्धता जैसे मसले विपक्ष उठाने की तैयारी में है। सरकार इस सत्र में बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) समेत 13 विधेयक पेश करेगी। पहले ही दिन विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पर बहस एवं सरकार का जवाब होगा।

बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में सम्राट चौधरी सरकार के 13 विधेयक

  1. बिहार नगर विकास विधेयक 2026
  2. बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026
  3. बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक 2026
  4. भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक 2026
  5. निबंधन (बिहार संशोशन) विधेयक 2026
  6. बिहार ईज ऑफ डुईंग बिजनेस विधेयक 2026
  7. बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक 2026
  8. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2026
  9. बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) (निरसन) विधेयक 2026
  10. बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक 2026
  11. बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक 2026
  12. बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026
  13. बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक 2026

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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