BJP में बीएलए का वैल्यू हाई, 243 विधानसभा के BLA-1 होंगे सम्मानित; SIR में किया था बड़ा काम

संक्षेप:

बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के एक बीएलए का पार्टी हौसला आफजाई करेगी। पटना में आयोजित होने वाले बड़े समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

Sat, 22 Nov 2025 04:46 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ लेवल एजेंट(बीएलए) को सम्मानित करेगी। बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के एक बीएलए-1 को पटना में आयोजित होने वाले बड़े समारोह में सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा आम चुनाव 2025 में बीएलए के कार्यों के महत्व को देखते हुए आगामी 29 नवंबर को बीएलए सम्मान समारोह का आयोजन सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।

शनिवार कोभाजपा चुनाव प्रबंधन विभाग द्वारा आहूत की गई बैठक में यह लिया गया। भाजपा चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक राधिका रमण ने यह प्रस्ताव पेश किया जिसपर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सहमति दे दी। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश भाजपा कार्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे से किया जाएगा। इसमें भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे। बैठक में विभाग के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार, कुमार सचिन, एस के बरियार, राम तुजब सिंह, जितेंद्र राय, अनूप पांडेय समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

दरअसल चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराया। उसके बाद हुए पहले चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली तो विपक्षी राजद और कांग्रेस धरती पर आ गए। बीजेपी 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। माना जा रहा है कि बीजेपी के बीएलओ ने फर्जी और डबल वोटरों का नाम मतदाता सूची से कटवाने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी दलों के बीएलओ को एसआईआर में सहयोग के लिए आमंत्रित किया था। पर बीजेपी के सर्वाधिक बीएलए सामने आए। उन्होंने अपने इलाके के बीएलओ(बूथ लेवल अफसर) को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में सहयोग किया। एजेंटों ने तत्परता से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सत्यापन और बोगस वोटरों का नाम सूची से हटवाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। अपने अपने बूथों पर वोटिंग कराने में भी इन एजेंटों ने काफी मेहनत किया। पार्टी उनकी मेहनत का पुरस्कार देगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
