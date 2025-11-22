BJP में बीएलए का वैल्यू हाई, 243 विधानसभा के BLA-1 होंगे सम्मानित; SIR में किया था बड़ा काम

संक्षेप: बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के एक बीएलए का पार्टी हौसला आफजाई करेगी। पटना में आयोजित होने वाले बड़े समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ लेवल एजेंट(बीएलए) को सम्मानित करेगी। बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के एक बीएलए-1 को पटना में आयोजित होने वाले बड़े समारोह में सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा आम चुनाव 2025 में बीएलए के कार्यों के महत्व को देखते हुए आगामी 29 नवंबर को बीएलए सम्मान समारोह का आयोजन सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शनिवार कोभाजपा चुनाव प्रबंधन विभाग द्वारा आहूत की गई बैठक में यह लिया गया। भाजपा चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक राधिका रमण ने यह प्रस्ताव पेश किया जिसपर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सहमति दे दी। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश भाजपा कार्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे से किया जाएगा। इसमें भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे। बैठक में विभाग के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार, कुमार सचिन, एस के बरियार, राम तुजब सिंह, जितेंद्र राय, अनूप पांडेय समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।