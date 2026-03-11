Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राज्यसभा की सभी 5 सीटें NDA जीतेगा, मतदान से 5 दिन पहले बिहार पहुंचे BJP पर्यवेक्षक विजय का दावा

Mar 11, 2026 06:23 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

Bihar Rajya Sabha Election: बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 16 मार्च को होने वाले मतदान से 5 दिन पहले पटना पहुंच गए भाजपा के चुनाव पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दावा किया है कि एनडीए 5 की 5 सीट जीतेगा।

राज्यसभा की सभी 5 सीटें NDA जीतेगा, मतदान से 5 दिन पहले बिहार पहुंचे BJP पर्यवेक्षक विजय का दावा

बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव के लिए 16 मार्च को मतदान से 5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा पटना पहुंच गए हैं। विजय शर्मा ने पटना एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में स्वागत के बाद मीडिया के सामने दावा किया है कि सभी 5 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) जीतेगा। 9 अप्रैल को बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। एनडीए की तरफ से भाजपा, जेडीयू और रालोमो ने 2-2-1 कैंडिडेट दिया है। विपक्षी महागठबंधन की तरफ से राजद ने छठा कैंडिडेट उतार दिया है, जिसकी वजह से मतदान की नौबत आई है।

बिहार के राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शर्मा पहुंचे के अलावा केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को भी केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है। विजय शर्मा बुधवार को पटना पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर विजय के स्वागत में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, मंत्री श्रेयसी सिंह के अलावा कई भाजपा नेता पहुंचे थे। विजय शर्मा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि राज्यसभा की सभी पांच सीट एनडीए के पाले में आएगी। उन्होंने दावा किया कि एनडीए को संख्या बल की कोई चिंता नहीं है।

याद दिला दें कि एनडीए के पास 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा में 202 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन के पास 35 एमएलए हैं। असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की पार्टी के 6 विधायक हैं, जिन्होंने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला है। संख्या बल के हिसाब से 4 सीट पर एनडीए का विजय तय है, लेकिन 5वीं सीट के लिए उसे 3 वोट और चाहिए। राजद कैंडिडेट को अलायंस के बाहर से 6 वोट चाहिए। AIMIM के मुखिया ओवैसी ने अपने 5 विधायकों को उनके फैसले का इंतजार करने कहा है। बसपा के अकेले विधायक को भी मायावती के इशारों का इंतजार है।

एनडीए से 5 सीटों के लिए जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा नेता शिवेश राम को कैंडिडेट बनाया है। कुशवाहा और ठाकुर मौजूदा सांसद हैं और अगली पारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अमरेंद्र धारी सिंह उर्फ एडी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।

राज्यसभा के इस चुनाव से बिहार में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव दिखेगा, जब दो दशक से राज्य में सरकार चला रहे नीतीश कुमार पटना छोड़कर दिल्ली की राजनीति करने लौटेंगे। बिहार में नीतीश की जगह पर भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक बीजेपी के सीएम के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा। चर्चा है कि एनडीए की अगली सरकार में जेडीयू मंत्रियों की संख्या भाजपा से ज्यादा होगी और डिप्टी सीएम का 2 पद भी नीतीश की पार्टी के नेताओं को मिलेगा।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Rajya Sabha Elections Rajya Sabha Elections 2026 Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।