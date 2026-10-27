बिहार में BJP की पदयात्रा कल से, सम्राट चौधरी पटना से शुरुआत करेंगे; विपक्ष के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे दिग्गज नेता
बीजेपी बिहार में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा निकालने जा रही है। विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का इस मार्च को पटना में बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुरू करेंगे। इसके बाद राज्य के अन्य शहरों में भी बीजेपी विपक्ष के खिलाफ पदयात्रा निकालेगी।
बिहार में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के खिलाफ पदयात्रा निकालने जा रही है। इसे लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को राजधानी पटना से इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। इसमें बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। पटना के गांधी मैदान से करगिल चौक तक यह मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद राज्य के अन्य सभी प्रमुख शहरों में यह पदयात्रा होगी। दूसरे चरण में जिला स्तर पर मार्च का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ने विपक्ष पर झूठा नैरेटिव सेट करना का आरोप लगाया और कहा कि इस पदयात्रा के तहत पार्टी जनता के पास जाकर इंडिया गठबंधन के दावों की असलियत बताएगी।
बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंगलवार को जारी बयान में आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरे देश में झूठा नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसके विरोध में बीजेपी ने यह कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा का पहला चरण देश भर में 5 नवंबर तक आयोजित होगा। बिहार में भी इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है।
बीजेपी का विपक्ष पर आरोप
सरावगी ने कहा कि इसके तहत विपक्ष की राजनीति का जवाब देने के लिए बीजेपी अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हमेशा ऐसे मुद्दे उठाता है, जिन्हें देश की जनता पहले ही नकार चुकी है। वह चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास करती है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, "वोटर लिस्ट को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया के खिलाफ भी कांग्रेस लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रही है। लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए संस्थाओं पर सवाल खड़े करने की राजनीति कर रही है। बीजेपी इस तरह की राजनीति के खिलाफ जनता के बीच जाएगी और तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखेगी।"
पहले चरण में 10 शहरों में पदयात्रा
संजय सरावगी ने बताया कि अभियान के पहले चरण में 28 अक्टूबर से बिहार के 10 कमिश्नरी मुख्यालयों में बड़े पैमाने पर पदयात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत पटना से होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को पटना के गांधी मैदान स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा से कारगिल चौक तक पदयात्रा करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच शुरू होगा।
उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता लोकतंत्र की मजबूती, संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान और विपक्ष की कथित भ्रामक राजनीति के खिलाफ अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में विस्तार दिया जाएगा। दूसरे चरण में प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी पदयात्रा और अन्य गतिविधियों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचा जाएगा।
सरावगी ने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य लोकतंत्र के प्रति जनविश्वास मजबूत करना और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की राजनीति के संबंध में जनता को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरे अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।