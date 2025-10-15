उम्मीदवारों के ऐलान के बाद BJP में भूचाल, अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित ने निर्दलीय लड़ने का किया ऐलान
भागलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार की घोषणा होते ही पार्टी में फिर भूचाल आ गया है। रोहित पाण्डेय को पार्टी ने दोबारा उम्मीदवार बनाया तो 2015 में उम्मीदवारी कर चुके पूर्व केन्द्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है। बाकायदा उन्होंने नाजिर रसीद (एनआर) भी कटवा ली है। वे 17 अक्टूबर को नामांकन कर सकते हैं।
शहरी क्षेत्र में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बाद वैश्य समाज की भी देर शाम एक गोपनीय बैठक होने की सूचना है। अर्जित ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे। मुझे अपने क्षेत्र से मतलब है। पार्टी ने टिकट से वंचित रखा है तो कोई बात नहीं है। पार्टी के लिए जो किया, जितना किया वह तो पार्टी की जानकारी में है ही। लेकिन हमने जनता के लिए जो किया है, वह लोग जानते हैं। इसलिए अपने फेस के साथ चुनाव में उतरेंगे।
वहीं, रोहित ने कहा कि 17 को ही नामांकन की संभावित तिथि है। वे अभी पटना में हैं, जिलाध्यक्ष से बात कर नामांकन तिथि पर बुधवार को निर्णय लेंगे। जहां तक अर्जित के चुनाव में आने की बात है तो निश्चित रूप से प्रदेश की जानकारी में भी यह विषय होगा। अर्जित से भी इस बारे में बातचीत करेंगे।