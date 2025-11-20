Arun Shankar Prasad Profile: नीतीश की नई सरकार में BJP के अरुण शंकर प्रसाद मंत्री बने, खजौली से तीसरी बार जीते

संक्षेप: मधुबनी की खजौली सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बने बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद को नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। पटना के गांधी मैदान में उन्होने मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले वे बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल (एनडीए) के सचेतक के रूप में मनोनीत हो चुके हैं।

Arun Shankar Prasad Profile: बिहार में एनडीए की नई सरकार में बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद भी शामिल हो गए हैं। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ लेने के बाद दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ने शपथ ली। जिसके बाद 26 मंत्रियों ने Oath ली। जिसमें अरुण शंकर प्रसाद भी शामिल रहे। पहली बार अरुण शंकर मंत्री बने हैं। एनडीए समर्थित बीजेपी के अरुण शंकर मधुबनी की खजौली सीट से जीते हैं। वे लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। जिसका इनाम उन्हें मंत्री बनकर मिला है।

64 वर्षीय अरुण शंकर प्रसाद की शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन है। कुल संपत्ति 3 करोड़ है, और 14 लाख की देनदारी है। वे बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल (एनडीए) के सचेतक के रूप में मनोनीत हो चुके हैं। खजौली विधानसभा सीट से अरुण शंकर ने आरजेडी के ब्रज किशोर यादव को 13126 मतों के अंतर से हराया है। अरुण शंकर ने 101151 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर 88025 के वोटों के साथ ब्रज किशोर यादव रहे। इस सीट पर तीसरे नंबर पर जनसुराज पार्टी से रुपम कुमारी रहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में अरुण शंकर प्रसाद ने आरजेडी के विधायक रहे सीताराम यादव को 22 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था।

नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 9 नए मंत्रियों की लिस्ट में अरुण शंकर भी शामिल हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके बाद बीजेपी कोटे से विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली।