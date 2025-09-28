बीजेपी ने चुनाव अभियान समिति का किया ऐलान जायसवाल, सम्राट और गिरिराज समेत इन 45 नेताओं के नाम

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इस बीच बिहार बीजेपी ने अपनी चुनाव अभियान समिति का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की चुनाव अभियान समिति में दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह समेत कुल 45 नेताओं के नाम हैँ। रविवार को बिहार बीजेपी की तरफ से आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी गई है। समिति के 45 सदस्यों के नामों की सूची बीजेपी ने जारी की है। पार्टी की तरफ से लिखा गया है, 'बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के निमित्त अभियान समिति की घोषणा की जाती है।'