Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBjp angry after rjd give ticket to shahabuddin son osama from siwan raghunathpur

बिहार में खौफ वापस लाना चाहते हैं, RJD ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को दिया टिकट तो भड़की BJP

संक्षेप: बता दें कि कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट इस बार टिकट बंटवारे के समय से ही सुर्खियों में है। क्योंकि यहां से पूर्व सांसद स्व. मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब मैदान में हैं। उनके आने से राजद का पारंपरिक वोटबैंक फिर से सक्रिय हो गया है।

Thu, 16 Oct 2025 09:51 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
बिहार में खौफ वापस लाना चाहते हैं, RJD ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को दिया टिकट तो भड़की BJP

बिहार चुनाव में यूं तो कई सीटें अहम हैं। लेकिन सीवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट थमाया है। ओसामा को टिकट दिए जाने पर इधर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार शहाबुद्दीन के आतंक को नहीं भूलेगा। ओसामा को टिकट देकर राजद क्या संदेश देना चाहती है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'सुनने में आ रहा है कि सीवान के बहुचर्चित स्वर्गीय शहाबुद्दीन के बेटे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप क्या संदेश दे रहे हैं? बिहार में उसी खौफ को लाना चाहते हैं? जब शहाबुद्दीन के ऊपर लालू प्रसाद यादव का हाथ होता था तो सीवान में क्या पत्रकार, क्या आदमी घुसना मुश्किल था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान सभी मारे जाते हैं और यह हम सभी जानते हैं।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा कि जो आतंक शहाबुद्दीन का था उसे बिहार कभी भूला नहीं है और बिहार कभी भूलेगा भी नहीं। हमें आज भी याद है ट्रिपल मर्डर केस, हमें आज भी याद है सीपीआईएम (एल) के छोटे लाल की हत्या हो। हमें आज भी याद है और रूह कांप उठती है। हमें आज भी याद है कि एसिड में नहला दिया गया था। उनके बेटे को टिकट देकर राजद क्या संदेश देना चाहती है।

ये भी पढ़ें:आज से चुनावी भोंपू का शोर, नीतीश करेंगे चुनाव प्रचार, शाह आएंगे बिहार
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बता दें कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट इस बार टिकट बंटवारे के समय से ही सुर्खियों में है। क्योंकि यहां से पूर्व सांसद स्व. मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब मैदान में हैं। उनके आने से राजद का पारंपरिक वोटबैंक फिर से सक्रिय हो गया है।

जदयू ने उनके मुकाबले विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भाजपा और जदयू में खींचतान के बाद जदयू ने ही अपना उम्मीदवार उतारा है। दोनों गठबंधनों के प्रत्याशी पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं , जनसुराज ने इस सीट से राहुल कीर्ति सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ये भी पहली बार चुनाव में आए हैं। अभी से ही यह सीट चर्चा में है।सबकी निगाह इस सीट पर लगी हुई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।