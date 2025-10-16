बिहार में खौफ वापस लाना चाहते हैं, RJD ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को दिया टिकट तो भड़की BJP

संक्षेप: बता दें कि कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट इस बार टिकट बंटवारे के समय से ही सुर्खियों में है। क्योंकि यहां से पूर्व सांसद स्व. मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब मैदान में हैं। उनके आने से राजद का पारंपरिक वोटबैंक फिर से सक्रिय हो गया है।

बिहार चुनाव में यूं तो कई सीटें अहम हैं। लेकिन सीवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट थमाया है। ओसामा को टिकट दिए जाने पर इधर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार शहाबुद्दीन के आतंक को नहीं भूलेगा। ओसामा को टिकट देकर राजद क्या संदेश देना चाहती है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'सुनने में आ रहा है कि सीवान के बहुचर्चित स्वर्गीय शहाबुद्दीन के बेटे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप क्या संदेश दे रहे हैं? बिहार में उसी खौफ को लाना चाहते हैं? जब शहाबुद्दीन के ऊपर लालू प्रसाद यादव का हाथ होता था तो सीवान में क्या पत्रकार, क्या आदमी घुसना मुश्किल था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान सभी मारे जाते हैं और यह हम सभी जानते हैं।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा कि जो आतंक शहाबुद्दीन का था उसे बिहार कभी भूला नहीं है और बिहार कभी भूलेगा भी नहीं। हमें आज भी याद है ट्रिपल मर्डर केस, हमें आज भी याद है सीपीआईएम (एल) के छोटे लाल की हत्या हो। हमें आज भी याद है और रूह कांप उठती है। हमें आज भी याद है कि एसिड में नहला दिया गया था। उनके बेटे को टिकट देकर राजद क्या संदेश देना चाहती है।

बता दें कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट इस बार टिकट बंटवारे के समय से ही सुर्खियों में है। क्योंकि यहां से पूर्व सांसद स्व. मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब मैदान में हैं। उनके आने से राजद का पारंपरिक वोटबैंक फिर से सक्रिय हो गया है।