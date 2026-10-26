राघोपुर नाव हादसा: 13 बच्चो के दशकर्म में भिड़े JDU-BJP कार्यकर्ता, प्रशांत किशोर के सामने मारपीट; कपड़े भी फाड़ डाले

वैशाली के राघोपुर में नाव हादसे में जान गंवाने वाले 13 बच्चों के दशकर्म में खूब बवाल हो गया। दशकर्म में बीजेपी और जदयू के कार्यकर्ता आपस में ही लड़ बैठे। मारपीट में जदयू कार्यकर्ता जख्मी हो गए। यह सारा बवाल प्रशांत किशोर के सामने ही हुआ।

राघोपुर (वैशाली), संवाद सूत्र। वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के रामपुर श्यामचंद पंचायत में नाव हादसे के शिकार हुए 13 बच्चों के दशकर्म के दौरान रविवार को भारी हंगामा और मारपीट की घटना हुई। दशकर्म में शामिल होने पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के सामने ही भाजपा और जदयू कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भाजपा नेता सह पूर्व मुखिया गगन राय ने जदयू नेता अजीत यादव की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में जदयू नेता के नाक पर चोट लगी जिससे वह लहूलुहान हो गए। उनका कपड़ा भी फट गया।

मिली जानकारी के अनुसार मारपीट की घटना उस समय हुई जब प्रशांत किशोर पीड़ित परिजनों से हादसे को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान जदयू नेता सह प्रदेश सचिव अजीत यादव ने नाव की जांच करने की मांग उठाई। इस पर भाजपा नेता गगन राय ने विरोध जताया और देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष में हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई। पूर्व मुखिया की तरफ से कई लोगों ने अजीत यादव को पीटना शुरू कर दिया। लहूलुहान अजीत यादव को इलाज के लिए पीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया। यहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है।

आरोप: जहां नाव डूबी वहां मिट्टी की खुदाई हुई थी अजीत यादव ने कहा कि पूर्व मुखिया दबंग हैं। मैंने प्रशांत किशोर से नाव की जांच की मांग की थी। इसी दौरान पूर्व मुखिया एवं उसके भतीजों ने मेरे साथ मारपीट की। साजिश के तहत मेरे ऊपर हमला किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां नाव डूबी, वहां पूर्व मुखिया की ओर से ईंट-भट्ठा के लिए मिट्टी की खुदाई की गई थी।