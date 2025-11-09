Hindustan Hindi News
14 को माछ-भात की दावत; बीजेपी के ट्वीट पर मुकेश सहनी, बोले- तेजस्वी को CM बनाकर ही चैन लूंगा

संक्षेप: Bihar Election 2025: बीजेपी ने RJD-कांग्रेस पर मुकेश सहनी के अपमान का आरोप लगाया था, जिसका जवाब सहनी ने तीखे ट्वीट में दिया है।

Sun, 9 Nov 2025 10:36 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में सोशल मीडिया भी चुनावी अखाड़ा बन गया है। ट्वीट पर ट्वीट, बयान पर बयान से सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के अध्यक्ष मुकेश सहनी और बीजेपी आमने-सामने आ गए हैं। आरजेडी और कांग्रेस पर मुकेश सहनी के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने जो ट्वीट किया, उस पर सहनी ने भी तुरंत पलटवार कर दिया।

सहनी ने बीजेपी के ट्वीट को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पहले राउंड के बाद हवा टाइट हो गई है, इसलिए ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने तक चैन से न बैठने का ऐलान कर दिया।

सहनी ने फुल कॉन्फिडेंस में दिया भोज का न्योता

मुकेश सहनी ने अपने अंदाज में लिखा, “अरे ओ दिलजलों! पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई, तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो! याद रखो, मुकेश सहनी वचन का पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटखनी नहीं देगा, तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में ‘माछ-भात’ के भोज में जरूर आना, इस बार प्लेट भी VIP होगी।”

सहनी ने इशारों-इशारों में बीजेपी पर तंज कसा कि पहले चरण के बाद उनकी हवा निकल चुकी है और अब केवल बयानबाजी से माहौल बनाए रखने की कोशिश हो रही है। सहनी ने दावा किया कि जनता अब बदलाव के मूड में है और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का जनादेश साफ दिख रहा है। ट्वीट में सहनी ने महागठबंधन खेमे में अपनी एक्टिव भूमिका और खुले अंदाज में बखान किया है।

मुकेश सहनी पर बीजेपी ने किया था ट्वीट

गौरतलब है कि पहले बीजेपी ने ट्वीट में कहा था कि बीजेपी ने अपने ट्वीट में दावा किया कि महागठबंधन में मुकेश सहनी को लगातार अपमानित किया गया। पार्टी ने लिखा कि पहले तो सहनी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, और फिर गौराबौरम सीट पर सहनी के भाई को दबाव डालकर पीछे हटाया गया। बीजेपी ने इसे अतिपिछड़ा मल्लाह समाज का तिरस्कार बताया और कहा कि इस अपमान के बाद सहनी का नाराज होना स्वाभाविक है।

