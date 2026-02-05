Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBitter spat between Nitish minister Ashok Choudhary and Lalu MLC Abdul Bari Siddiqui turns heated
आपसे सीखना पड़े तो... नीतीश के मंत्री और लालू के एमएलसी के बीच नोक-झोंक तीखी हो गई

आपसे सीखना पड़े तो... नीतीश के मंत्री और लालू के एमएलसी के बीच नोक-झोंक तीखी हो गई

संक्षेप:

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अशोक चौधरी से मुखातिब होकर कहा कि आप इधर से उधर हुए हैं, मैं नहीं। लगता है मेरी शिक्षा का प्रभाव आप पर नहीं पड़ा।

Feb 05, 2026 10:01 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
विधान परिषद में भोजनावकाश के बाद विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान उस वक्त तीखी नोक-झोंक हुई जब विपक्ष के अब्दुलबारी सिद्दीकी अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि घृणा, नफरत, उन्माद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, राज्य का विकास हो। राज्यपाल के अभिभाषण में विशेष राज्य का दर्जा को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। इस पर नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया तो बात आगे बढ़ गई।

अब्दुल बारी सिद्दीकी के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी टिप्पणी करने लगे। इसके बाद सिद्दीकी अशोक चौधरी की ओर मुखातिब हुए और कहा कि आप इधर से उधर हुए हैं, मैं नहीं। लगता है मेरी शिक्षा का प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। मैं और मुख्यमंत्री जी दोनों समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के शिष्य रहे हैं। अब मुझे आपसे राजनीति सीखने की जरूरत होगी तो यह मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी।

राजद नेता ने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि बिहार को तरक्कीयाफ्ता बनाएं और बंद चीनी मिलें चालू हों। वहीं, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के क्रम में प्रो. संजय कुमार सिंह ने वित्त रहित शिक्षकों को पिछले 7-8 सालों से अनुदान राशि नहीं मिलने और बंशीधर बृजवासी ने बिहार के विकास के लिए अन्य जरूरी कदमों को उठाने का सुझाव दिया।

बिहार विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर भोजनावकाश के बाद वाद-विवाद जारी रहा। इसमें प्रो. संजय कुमार सिंह, वंशीधर बृजवासी और अब्दुलबारी सिद्दीकी ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया और राज्यपाल के अभिभाषण की आलोचना की। वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की ओर से विस्तार से अपनी बातें रखी। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। अगले पांच साल में बिहार विकसित राज्यों में शामिल होगा।

Bihar News
