आपसे सीखना पड़े तो... नीतीश के मंत्री और लालू के एमएलसी के बीच नोक-झोंक तीखी हो गई

संक्षेप: अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अशोक चौधरी से मुखातिब होकर कहा कि आप इधर से उधर हुए हैं, मैं नहीं। लगता है मेरी शिक्षा का प्रभाव आप पर नहीं पड़ा।

विधान परिषद में भोजनावकाश के बाद विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान उस वक्त तीखी नोक-झोंक हुई जब विपक्ष के अब्दुलबारी सिद्दीकी अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि घृणा, नफरत, उन्माद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, राज्य का विकास हो। राज्यपाल के अभिभाषण में विशेष राज्य का दर्जा को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। इस पर नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया तो बात आगे बढ़ गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अब्दुल बारी सिद्दीकी के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी टिप्पणी करने लगे। इसके बाद सिद्दीकी अशोक चौधरी की ओर मुखातिब हुए और कहा कि आप इधर से उधर हुए हैं, मैं नहीं। लगता है मेरी शिक्षा का प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। मैं और मुख्यमंत्री जी दोनों समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के शिष्य रहे हैं। अब मुझे आपसे राजनीति सीखने की जरूरत होगी तो यह मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी।

राजद नेता ने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि बिहार को तरक्कीयाफ्ता बनाएं और बंद चीनी मिलें चालू हों। वहीं, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के क्रम में प्रो. संजय कुमार सिंह ने वित्त रहित शिक्षकों को पिछले 7-8 सालों से अनुदान राशि नहीं मिलने और बंशीधर बृजवासी ने बिहार के विकास के लिए अन्य जरूरी कदमों को उठाने का सुझाव दिया।