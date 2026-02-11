कमाने गया दिल्ली, अब घर आएगी लाश; मेनहोल में गिरे बिहार के बिरजू की रुला देगी कहानी

संक्षेप: दिल्ली के रोहिणी में मेनहोल में गिरकर जिस बिरजू की मौत हुई, वह बिहार के समस्तीपुर से हजार किलोमीटर दूर अपनी बूढ़ी मां, पत्नी और तीन मासूम बच्चों का पेट पालने के लिए रोजगार की तलाश में परदेस आया था। उसकी मौत के बाद परिवार पर रोजी-रोटी का संकट आ गया है।

दिल्ली के रोहिणी स्थित बेगमपुर इलाके में मेनहोल में गिरने से 30 वर्षीय युवक बिरजू कुमार की मौत हो गई। वह बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला था। गरीब परिवार से संबंध रखने वाला बिरजू कमाई के कुछ पैसे लेकर 4-5 दिनों में घर लौटने वाला था। घर पर उसकी बूढ़ी मां, जवान पत्नी और तीन मासूम बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मगर मंगलवार को उसकी मौत की खबर जैसे ही आई, परिवार में कोहराम मच गया।

यह घटना दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-32 के महाशक्ति काली मंदिर के पास हुई। समस्तीपुर जिले में वारिसनगर प्रखंड अंतर्गत लखनपट्टी पंचायत के सादीपुर बथनाहा गांव का रहने वाला बिरजू कुमार दिल्ली में मजदूरी करके चंद पैसे कमा रहा था। ताकि हजार किलोमीटर दूर बैठे उसके परिवार के लोग कम से कम दो वक्त की रोटी खा सके।

बचपन में ही उठ गया था पिता का साया बिरजू जब 10 साल का था तभी उसके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद मां ने ही बिरजू और उसकी बहन को मजदूरी कर पाल-पोस कर जैसे-तैसे बड़ा किया। बिरजू का पूरा बचपन मुफलिसी में गुजरा। बड़ा हुआ तो किशोर उम्र में ही घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली।

घर के आसपास उसे ढंग का रोजगार नहीं मिला तो वह चंद पैसे कमाने परदेस चला गया। वह बीते 8 महीने से दिल्ली में सेंटरिंग का काम कर रहा था। हाल ही में उसे कंपनी से कुछ पैसा मिला था। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ बाजार गया और घर वालों के लिए नए कपड़े खरीदकर लाया।

घर लौटने की तैयारी कर रहा था बिरजू, बाजार से खरीदे थे नए कपड़े इसी सप्ताह वह साइट पर काम खत्म कर अपने घर समस्तीपुर लौटने की तैयारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि सड़क पर चलते समय वह मेनहोल में गिर गया। मंगलवार को देर शाम दिल्ली के फायर बिग्रेड को जानकारी मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड सर्च ऑपरेशन चलाया और कई घंटों की मशक्कत के बाद बिरजू की लाश मिली। शव को अंबेडकर अस्पताल पहुंचाया गया जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद गुरुवार को गांव में शव पहुंचने की संभावना है।

बिरजू के आने का था इंतजार, अब आएगी लाश मंगलवार शाम को जैसे ही बिरजू के साथ हुए हादसे की सूचना उसके गांव में मिली, उसके घर में चूल्हा नहीं जला। मां गीता देवी, पत्नी सुचिता देवी, पुत्र आयुष कुमार (8), आर्यन कुमार (5), पुत्री रीया कुमारी (3), बहन पूनम देवी सहित सभी परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।