Hindi NewsBihar NewsBird flue confirmed in dead crows of naugachia in Bhagalpur now several crows found dead in Kursela of Katihar
भागलपुर के मृत कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, कटिहार में भी दर्जनों कौवों की संदिग्ध मौत

संक्षेप:

भागलपुर के नवगछिया में मृत कौवों की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। अब कटिहार जिले के कुरसेला में दर्जनों कौवों की संदिग्ध मौत हो गई है। प्रशासन ने एहतियातन इलाके में मुर्गों की जांच शुरू कर दी है।

Feb 01, 2026 03:24 pm IST Ritesh Verma
भागलपुर जिले के नवगछिया में मृत पाए गए कौवों की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से प्रशासन सकते में आ गया है। आस-पास के इलाकों में पॉल्ट्री फॉर्म के मुर्गों को भी देखा जा रहा है। वहीं पड़ोस के कटिहार जिले के कुरसेला में दर्जनों कौवों की संदिग्ध मौत से वहां भी लोग सकते में आ गए हैं। नवगछिया में 11 जनवरी को अनुमंडल कार्यालय के पास बड़ी संख्या में कौवे मृत मिले थे। पशुपालन विभाग ने सीरम टेस्ट के लिए उनका सैंपल भेजा था, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। शुक्रवार को ही जिला पशुपालन विभाग को रिपोर्ट मिली है। वहीं, कटिहार में कुरसेला की उत्तरी मुरादपुर पंचायत स्थित एसएचसी के पास बांसवाड़ी में दर्जनों कौवों की संदिग्ध स्थिति में मौत से लोग चकित हैं। शनिवार को स्थानीय लोगों ने बांसबाड़ी में कई कौवों को मृत देखा।

भागलपुर की जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. अंजलि कुमारी सिन्हा ने कहा है बर्ड फ्लू की पुष्टि वाइल्ड बर्ड में हुई है, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि जिस जगह पर कौवे मृत पाए गए थे, वहां आसपास पॉल्ट्री फॉर्म न के बराबर हैं। अगर एक-दो हैं, भी तो खाली हैं। सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो जाने के बाद शनिवार को पूरे इलाके में सेनेटाइजेशन कराया गया है। रविवार को भी सेनेटाइजेशन होगा। सीरम सैंपलिंग के लिए टीम को रवाना किया गया है। नवगछिया इलाके के पॉल्ट्री में भी सीरम सैंपलिंग करायी जाएगी। फिलहाल कहीं भी मुर्गे की बिक्री आदि पर रोक नहीं लगायी गई है।

नवगछिया में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पॉल्ट्री फाॅर्म से जुड़े लोगों को अपने फॉर्म में स्वच्छता का ध्यान रखने को कहा गया है। साथ ही अगर कहीं कोई ऐसे लक्षण दिखते हैं, जिसमें पक्षी के बीमार होने की आशंका हो तो पशुपालन विभाग को सूचित करने कहा गया है। चूंकि बर्ड फ्लू की पुष्टि वाइल्ड बर्ड में हुई है, इसलिए वन विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी गई है।

अधपका मांस या अंडा न खाएं

सामान्यत: बर्ड फ्लू का वायरस 70 डिग्री सेल्सियस पर नष्ट हो जाता है। इसलिए मांस और अंडा खाएं भी तो पूरी तरह से पका खाएं। अधपका अंडा या मुर्गे का मांस खाने से बचें। वैसा अंडा नहीं खाना चाहिए, जिसका बाहरी कठोर परत लुंज-पुंज रहे।

बर्ड फ्लू प्रभावित मुर्गों में होते हैं ये लक्षण

  • मुर्गे के कलगी (फूल) का नीलापन हो जाना
  • पंजा में नीलापन या रक्तस्राव
  • चेहरे और गर्दन में सूजन
  • आंख से अत्यधिक पानी स्राव
  • हरा और पतला मलत्याग

Ritesh Verma

