बाबूबरही में बिंदु गुलाब यादव पीछे हटीं, मुकेश सहनी ने नामांकन वापस करवाया; RJD को राहत

संक्षेप: बिहार की बाबूबरही विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव ने गुरुवार को अपना नामांकन वापस ले लिया है। इससे आरजेडी को राहत मिली है। बाबूबरही में अब महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट नहीं होगी।

बिहार के मधुबनी जिले की बाबूबरही विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) की प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव पीछे हट गई हैं। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को महागठबंधन का डिप्टी सीएम चेहरा घोषित किए जाने के बाद बिंदु ने गुरुवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। अब बाबूबरही सीट पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। यहां अब राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह का जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की मीना कुमारी के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं।

दरअसल, बाबूबरही सीट को लेकर महागठबंधन में तनातनी देखी जा रही थी। यहां से आरजेडी के अरुण सिंह और वीआईपी की बिंदु गुलाब यादव, दोनों ने नामांकन कर दिया था। इससे इस सीट पर फ्रेंडली फाइट हो गई थी। बाबूबरही में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान होना है। नामांकन वापसी के आखिरी दिन बिंदु गुलाब यादव ने अपना पर्चा वापस करने का आवेदन कर दिया। इससे आरजेडी के अरुण कुमार को राहत मिली है। बिंदु राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव की बेटी हैं और मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन भी हैं।

पटना में गुरुवार को हुई महागठबंधन की साझा प्रेस वार्ता में घटक दलों के बीच एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के साथ ही मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की बात भी कह दी।