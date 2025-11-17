नीतीश सरकार को गिराने की कोशिश से जुड़े 5 विधायकों की हुई हार, मंत्री पद और पैसे का लालच देने का था आरोप

संक्षेप: इनमें बीमा भारती ने रूपौली से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा, मगर उनको 51254 वोट के अंतर से हार मिली। इसी तरह डॉ संजीव कुमार ने भी राजद से परबत्ता का चुनाव लड़ा, पर लोजपा उम्मीदवार से वे 34 हजार से अधिक वोटों से हारे।

जनवरी 2024 में नीतीश सरकार गिराने की मुहिम के मामले से जुड़े पांच विधायक दोबारा बिहार विधानसभा नहीं पहुंच सके हैं। इनमें तीन विधायक मिश्रीलाल यादव, दिलीप राय और रश्मि वर्मा पहले ही अपनी पार्टियों से बेटिकट कर दिए गये, जबकि दल-बदल कर लड़ने वाली पूर्व मंत्री बीमा भारती और विधायक डॉ. संजीव कुमार को बड़े अंतर से हार मिली है। हालांकि, थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराने वाले हरलाखी के जदयू विधायक सुधांशु शेखर बड़ी जीत के साथ एक बार फिर विधानसभा पहुंच गए हैं।

50 हजार से अधिक के अंतर से हारीं बीमा इस मामले में जदयू की पूर्व मंत्री बीमा भारती, परबत्ता से विधायक रहे डॉ. संजीव कुमार, सुरसंड से रहे विधायक दिलीप राय, भाजपा के अलीनगर से विधायक रहे मिश्रीलाल यादव समेत कई लोगों को नोटिस देकर पूछताछ की गई। इसके अलावा इन नेताओं के अंगरक्षक और अन्य सहयोगियों से भी अलग-अलग पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया।

इनमें बीमा भारती ने रूपौली से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा, मगर उनको 51254 वोट के अंतर से हार मिली। इसी तरह डॉ संजीव कुमार ने भी राजद से परबत्ता का चुनाव लड़ा, पर लोजपा उम्मीदवार से वे 34 हजार से अधिक वोटों से हारे। दिलीप राय को जदयू ने, जबकि मिश्रीलाल यादव और रश्मि वर्मा को भाजपा ने इस बार टिकट नहीं दिया।

मंत्री पद और दस करोड़ का लालच देने का आरोप फरवरी, 2024 में कोतवाली थाने में दर्ज इस मामले में जदयू-भाजपा के कई विधायकों को विश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने के लिए मंत्री पद और दस-दस करोड़ रुपये का लालच दिये जाने का आरोप है। बिहार (ईओयू) को इस मामले की जांच के दौरान अवैध रूप से वित्तीय लेन-देन के कई साक्ष्य मिले। इसके बाद कांड के मुख्य साजिशकर्ता और नामजद आरोपित वैशाली के राजद नेता ई.सुनील समेत कई विधायकों और उनके सहयोगियों को नोटिस देकर ईओयू कार्यालय बुला कर पूछताछ की गयी थी।