लिट्टी-चोखा की महक, छठ पूजा; बिहार दिवस पर 'बिलियनेयर बिहारी' अनिल आग्रवाल भावुक हो गए

पटना में जन्में, वेदान्ता ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन अनिल अग्रवाल दुनिया के जाने माने उद्यमी हैं। बिहार में बिताए 15-20 सालों को याद करते हुए अनिल अग्रवाल ने बिहार में रोजगार सृजन और महिलाओं को सबल बनाने के उद्येश्य से निवेश करने की इच्छा जताई है।

Anil Agrawal greeting on Bihar Divas: आज बिहार दिवस है। राज्य अपनी स्थापना की 115वीं वर्षगांठ मना रहा है। राजधानी पटना समेत सभी जिलों के मुख्यालय तीन दिनों तक रंगा रंग आयोजनों से सराबोर रहेंगे। उद्योग जगत में देश लंदन तक धूम मचाने वाले मेटल किंग के नाम से विख्यात उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने से बिहार वासियों को भावुक शुभकामना दी है। पटना में जन्में वेदान्ता ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन अनिल अग्रवाल दुनिया के जाने माने उद्यमी हैं। बिहार में बिताए 15-20 सालों को याद करते हुए अनिल अग्रवाल ने बिहार में रोजगार सृजन और महिलाओं को सबल बनाने के उद्येश्य से निवेश करने की इच्छा जताई है।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने बिहार वासियों के नाम पोस्ट में कहा है कि हम बिहारी सबसे भारी हैं। कहा है कि कहीं भी रहूँ, मेरे अंदर एक बिहार हमेशा मेरे साथ चलता है। जो 15-20 साल मैंने बिहार में बिताए वह हमेशा से मेरे दिल में बसे हैं। लिट्टी-चोखा की सोंधी महक हो, छठ पूजा का उल्लास भरा माहौल हो, या रोज़मर्रा की कठिनाइयों से लड़ने का हुनर, बिहार हर मोड़ पर याद दिलाता है। उन्होंने लोगों से कहा है कि मेहनत करो, ईमानदारी से करो और कभी हार मत मानो।

दुनिया भर में बिहार के युवा पहचान बना रहे अनिल अग्रवाल लिखते हैं कि आज भी बिहार के कोने-कोने से जब लोगों के संदेश आते हैं, कोई नौकरी के लिए सलाह मांगता है, कोई पढ़ाई के लिए मदद, कोई अपने आइडिया शेयर करता है। तब महसूस होता है यह सिर्फ संदेश नहीं हैं, यह अपनेपन का वह रिश्ता है, जो मेरा बिहार के साथ अब तक कायम है। नालंदा की ज्ञान परंपरा से लेकर आर्यभट्ट की प्रतिभा तक, बिहार ने हमेशा भारत को दिशा दी है। और आज देश ही नहीं, दुनिया के हर कोने में बिहार के युवा अपनी पहचान बना रहे हैं।

उन्होंने बिहार के युवतियों और युवाओं से तीन बातें कही है- बड़े सपने देखिए, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलिए।

बिहारियों ने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है। इसे क़ायम रखना है।

और जहाँ भी जाएँ, गर्व से कहिए कि हम बिहारी हैं।

अनिल अग्रवाल ने कहा है कि कुछ समय से एक मौका ढूंढ रहे हैं कि बिहार में कोई इनवेस्टमेंट किया जाए। लेकिन, भावनाओं के साथ साथ संभाव्यता भी ज़रूरी है। आशा है जल्द कुछ हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि जैसा राजस्थान में दस हज़ार से भी अधिक नंद घर बना के लाखों बच्चों और महिलाओं को सशक्त बनाया है, ठीक वैसे ही बिहार में ऐसा कुछ किया जाए। नंद घर ऐसे सेंटर हैं जहां 6 साल तक के बच्चों को पौष्टिक आहार और शिक्षा मिलती है, और महिलाओं को कौशल विकास के ज़रिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाए।

एक भी बच्चा भूखा नहीं सोए उनकी योजना है कि बिहार का एक भी बच्चा भूखे पेट न सोए, और प्रतिभाशील महिलाएं सशक्त बनें। ये एक सपना नहीं है, बल्कि बहुत जल्द हक़ीक़त में बदलने वाला है। पूरा विश्वास है आने वाले वर्षों में बिहार भारत की अगली बड़ी कहानी लिखेगा। सभी को बिहार दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।