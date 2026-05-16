बिलेनियर उद्योगपति गौतम अदाणी रखेंगे आपकी आंखों का ख्याल, करोड़ों का प्रोजेक्ट लेकर छपरा आ रहे

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी रविवार को भूमि पूजन कर ग्रामीण इलाकों के लिए नेत्र स्वास्थ्य और कौशल विकास से जुड़ी नई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अदाणी, अदाणी इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अदाणी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

Gutam Adani Project for Bihar: विश्व के बड़े उद्योगपति, बिजनेशमैन और अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए ‘सेवा अभियान’ का रविवार को सारण के मस्तीचक से शुभारंभ करेंगे। देश के सबसे बड़े ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से यह एक है। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी रविवार को भूमि पूजन कर ग्रामीण इलाकों के लिए नेत्र स्वास्थ्य और कौशल विकास से जुड़ी नई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

यह कार्यक्रम अदाणी फाउंडेशन और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल मस्तीचक मिलकर आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य सस्ते इलाज को गांव-गांव तक पहुंचाना और खासकर उत्तर और मध्य भारत के पिछड़े क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही, इससे अदाणी ग्रुप के लंबे समय के देश निर्माण और सामाजिक विकास के विज़न में बिहार की बढ़ती अहमियत भी मजबूत होगी।

मेन प्वाइंट्स ● ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए बड़ी पहल, लोगों तक सस्ते इलाज की सुविधा पहुंचेगी

● गौतम अदाणी सारण जिले के मस्तीचक से करेंगे अभियान की शुरुआत

● अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल मस्तीचक के सहयोग से चलेगा कार्यक्रम

दुनिया का सबसे बड़ा आई नेटवर्क अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अदाणी, अदाणी इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अदाणी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की ओर से सीईओ मृत्युंजय तिवारी, चेयरपर्सन एडवाइजरी बोर्ड रविकांत, क्लिनिकल एवं रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन डॉ. राजवर्धन आजाद, मेडिकल डायरेक्टर डॉ. अजीत कुमार की भी उपस्थिति रहेगी। मस्तीचक में शुरू होने वाली स्वास्थ्य योजना से आम लोगों को सस्ता इलाज, गांव-गांव तक सेवाओं की पहुंच और ट्रेनिंग उपलब्ध होगी। यह दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण नेत्र चिकित्सा नेटवर्क में से होगा।