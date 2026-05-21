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किशनगंज में बाइक चोर चिंटू का हाफ एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो पुलिस वाले भी घायल

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाददाता, किशनगंज
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किशनगंज शहर में बुधवार की देर रात पुलिस ने बाइक चोर पवन उर्फ चिंटू का हाफ एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आरोपी चिंटू को पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 

किशनगंज में बाइक चोर चिंटू का हाफ एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो पुलिस वाले भी घायल

बिहार के किशनगंज शहर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया। मुठभेड़ में एक बाइक चोर के पैर में गोली लग गई। वहीं, दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। यह एनकाउंटर फरिंगगोला रेलवे फाटक के समीप चौहान बस्ती में बुधवार की देर रात को हुआ। बताया जा रहा है कि बाइक चोरी के आरोपी को पकड़ने गई किशनगंज पुलिस टीम पर एक बदमाश ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।

घायल पुलिस कर्मी किशनगंज सदर थाना के अवर निरीक्षक नीतीश कुमार एवं डीआईयू प्रभारी मुश्ताक आलम को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के बाद दोनों पुलिस पदाधिकारी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए किशनगंज डीएम विशाल राज, एसपी संतोष कुमार और एसडीपीओ वन खुशरू सिराज भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

जानकारी के अनुसार पुलिस को तकनीकी इनपुट्स और गुप्त सूचना मिली थी कि अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के सदस्य किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से शहर के चौहान बस्ती के पास इकट्ठा हुए हैं। सूचना के आधार पर जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, एक बदमाश भागने की कोशिश करने लगा।

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पुलिस ने जब उन्हें घेरा, तो एक बदमाश ने पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी, आरोपी की ओर से हुई गोलीबारी के बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की।

इस मुठभेड़ में गिरोह का एक मुख्य सदस्य पवन कुमार उर्फ चिंटू रौतारा, कटिहार निवासी को पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश पवन का इलाज सदर अस्पताल में जारी था। मुठभेड़ और हाथापाई के दौरान बदमाश का मुकाबला करते हुए दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए।

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किशनगंज एसपी संतोष कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि अंतर्राज्यीय बाइक चोरी गिरोह के बदमाश किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में चौहान बस्ती में जुटे हैं।

पुलिस टीम को देखते ही एक बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पूरी बहादुरी के साथ आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। हमारे दो अधिकारी भी इस कार्रवाई में घायल हुए हैं। मामले में आगे की कानूनी और तकनीकी अनुसंधान जारी है। फॉरेंसिक टीम को घटना स्थल पर बुलाया गया है।

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मौके से हथियार और बाइक बरामद

पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर सघन तलाशी ली, जहां से 1 पिस्तौल, बदमाशों द्वारा फायर किए गए कारतूस का खोखा,1 चोरी की मोटर साइकिल बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश पवन का आपराधिक इतिहास रहा है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पटना, मधुबनी एवं अररिया जिले में एक दर्जन लूट,चोरी, छिनतई के मामले दर्ज है।

(किशनगंज से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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