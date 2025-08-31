राहुल गांधी की वोटर यात्रा में बाइक चोरी! ढाबा संचालक बोला- कमांडो गाड़ी ले गए

राहुल गांधी की 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बाइक चोरी का मामला सामने आया है। ढाबा संचालक शुभम सौरभ ने आरोप लगाया है कि राहुल की सुरक्षा में तैनात कमांडो उनके पिता से पल्सर बाइक ले गए। लेकिन अभी तक मिली नहीं है। इस मामले में वो कई जिलों के चक्कर काट चुके हैं।

दरभंगा में 27 अगस्त को आयोजित इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सुरक्षा कमांडो पर एक युवक ने पल्सर बाइक की चोरी करने का आरोप लगाया है। एनएच 27 के किनारे मब्बी के पास मां दुर्गा लाइन होटल का संचालन करने वाले शुभम सौरभ ने लगाया है। उसका कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान 27 तारीख को राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे में तैनात एक कमांडो ने उसके पिता अनिल राय की पल्सर 220 बाइक जबरन ले ली और यात्रा के बाद उसे वापस नहीं किया। शुभम सौरभ बाइक की तलाश के लिए उसी दिन से जगह-जगह भटक रहा है, लेकिन बाइक अभी तक नहीं मिली है। बाइक की तलाश में उसने कई जिलों के चक्कर लगाए हैं।

शुभम सौरभ ने मीडिया को बताया कि उस दिन उसके लाइन होटल से कुल सात बाइक को यात्रा में ले जाया गया था। जिनमें से 6 बाइक जहां-तहां लुढ़की मिली। उसकी बाइक अभी तक नहीं मिली है। उसने कहा कि राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी ने बार-बार आग्रह कर उसके पिता से बाइक ली थी। जब बाइक नहीं मिली तो उसने सुरक्षा कर्मी को फोन किया। इसके बाद उसे पहले सीतामढ़ी और इसके बाद ढाका बुलाया गया। वहां भी बाइक नहीं मिली। इसके बाद उसे कांग्रेस के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से बात करने को कहा गया। उनसे भी बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ।