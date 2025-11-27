बिहार पुलिस की गाड़ी से हुई थी बाइक सवार की मौत, अब सूद समेत देना होगा मुआवजा

संक्षेप: जमुई में 14 साल पहले पुलिस गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार शख्स की मौत होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को पौने 7 लाख रुपये का मुआवजा सूद समेत देने का आदेश बिहार सरकार को दिया है।

बिहार पुलिस की गाड़ी से दुर्घटना में हुई मोटर साइकिल सवार की मौत पर पटना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक के परिजन को पौने 7 लाख रुपये का मुआवजा सूद समेत देने का आदेश दिया है। जस्टिस राजीव रॉय की एकलपीठ ने बिहार सरकार की ओर से दायर अर्जी को निष्पादित करते हुए मुआवजा राशि देने की समय सीमा तय की।

यह घटना 7 मार्च 2011 की है। जमुई में पावर ग्रिड कॉसिंग के पास एक कार का पीछा करते हुए पुलिस जिप्सी ने मोटर साइकिल को टक्कर मार दी थी। इसके बाद गंभीर रूप से घायल बाइक चालक भोला यादव को जमुई जिले के गिद्धौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हादसे के बाद पुलिसकर्मी जिप्सी छोड़कर मौके से भाग गए थे। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पुलिस वैन में आग लगा दी। इसे लेकर 7 मार्च 2011 को गिद्धौर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मोटर साइकिल सवार भोला यादव के पास वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

वहीं, कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने की बात कही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस जिप्सी ने तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए टक्कर मारी थी। इससे घर के कमाऊ सदस्य की मौत हो गई।

जमुई के मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण ने मोटर साइकिल चालक का न्यूनतम वेतन 3000 रुपये प्रति माह मान कर उसकी पत्नी को 6 लाख 74 हजार 800 रुपये 6 प्रतिशत ब्याज दर से भुगतान करने का आदेश दिया। लेकिन, राज्य सरकार ने इस आदेश की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता को अब तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो वह 31 दिसंबर 2025 तक ब्याज सहित भुगतान पाने की हकदार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भुगतान करने में विफल रहने पर पीड़िता 1 जनवरी 2026 से 9 प्रतिशत ब्याज पाने की हकदार होगी।