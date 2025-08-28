Bike ridden 2 friends died in accident making reels in High Speed in Munger Bihar मौत वाली रील्स; खड़ी बस में बाइक सवार ने मारी टक्कर, 3 दोस्त हाई स्पीड में बना रहे थे वीडियो, Bihar Hindi News - Hindustan
मौत वाली रील्स; खड़ी बस में बाइक सवार ने मारी टक्कर, 3 दोस्त हाई स्पीड में बना रहे थे वीडियो

शुभम कुमार की मौके पर मौत हो गई। जबकि आनंद कुमार ने मुंगेर सदर अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। सोनू कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। तीनों बाइक पर हाई स्पीड में रील्स बना रहे थे।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, बरियारपुर (मुंगेर), निज संवाददाताThu, 28 Aug 2025 11:03 AM
रील्स बनाने के चक्कर में बिहार के मुंगेर में दो दोस्तों की मौत हो गई। बरियारपुर थानाक्षेत्र के फुलकिया मोड़ की घटना है। एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार दो किशोरों की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हो गया। मृतकों में शुभम कुमार(17 वर्ष) पिता मनोज चौधरी एवं आनंद कुमार (15वर्ष) पिता रंजीत सहनी कुमारपुर के रहने वाले थे। दुर्घटना में जख्मी हुए सोनू कुमार का इलाज चल रहा है।

पीड़ित परिजनों के अनुसार बुधवार की सुबह पड़िया पंचायत के कुमारपुर गांव के तीन दोस्त एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर कल्याणपुर की तरफ मोबाइल से रील्स बनाते हुए जा रहे थे। फुलकिया मोड़ के समीप पहुंचा की सड़क पर खड़ी एक बस में टक्कर मार दी। हादसे में शुभम कुमार की मौके पर मौत हो गई। जबकि आनंद कुमार ने मुंगेर सदर अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। सोनू कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बरियारपुर पुलिस ने क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल को जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया। दो किशोरों की मौत से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया

घटनास्थल के समीप प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोटरसाइकिल काफी तेज गति में थी तथा मोबाइल से रील्स बनाने के चक्कर में पैसेंजर ले रही बस में जोरदार टक्कर मार दी। शुभम कुमार इंटर में पढ़ता था। जबकि आनंद कुमार दशम वर्ग का छात्र था। बरियारपुर थानाध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने बताया की मृतक युवकों का शव को पोस्टमार्टम के भेजा गया है। जख्मी युवक का इलाज चल रहा है। घटना की जांच की जा रही है।

आनंद कुमार नवगछिया का रहने वाला था

बरियारपुर की इस घटना जान गंवाने वाले आनंद कुमार बचपन से ही कुमारपुर गांव में नाना के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। आनंद कुमार मूलरूप से नवगछिया के राघोपुर स्थित बहतरा गांव का रहने वाला था। आनंद तीन भाईयों में सबसे बड़ा था। वह राम मनोहर लोहिया उच्च विद्यालय में दशम वर्ग का छात्र था। परिजनों ने बताया कि आनंद के माता- पिता को घटना की खबर दी गई है। नाना रंजीत सहनी एवं अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल था। लोगों का कहना है कि अगर हेलमेट पहने होते तो जान बच सकती थी।

