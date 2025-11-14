Bihpur Result LIVE: बिहपुर चुनाव नतीजा; कुमार शैलेंद्र, अर्पणा कुमारी या पवन चौधरी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Bihpur Assembly Seat Result LIVE 2025: भागलपुर जिले की बिहपुर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। जन सुराज की एंट्री से लड़ाई रोचक हो गई। क्या एक बार फिर भाजपा के कुमार शैलेंद्र की जीत होगी या वीआईपी की अर्पणा कुमारी बाजी मारेंगी और जेएसपी के पवन चौधरी किसका खेल बिगाड़ेंगे।

Bihpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के भागलपुर जिले की बिहपुर विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर है। जहां भाजपा से मौजूदा विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र मैदान में हैं, तो वहीं महागठबंधन की ओर से वीआईपी की अर्पणा कुमारी हैं। अर्पणा गंगोता समाज से आती हैं और महिलाओं में उनकी पकड़ मजबूत मानी जा रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र को संगठन की मजबूती, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन और एनडीए की एकजुटता का लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रशांत किशोर की जन सुराज की ओर से पवन चौधरी कैंडिडेट है। इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है।

2020 के चुनाव में ये सीट भाजपा के खाते में गई थी। भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को 6129 मतों के अंतर से हराया था। लेकिन इस बार सीट बंटवारे में ये सीट मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के खाते में गई है। बताया जा रहा है कि इस बार मुकाबला कमल और नाव के बीच है।