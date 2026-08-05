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Biharsharif News: ट्रक के धक्के से स्कूटी सवार जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिगहा ओपी क्षेत्र के पिचासा मोड़ के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार युवक मानिक पासवान को धक्का मार दिया। वह जलालपुर मोहल्ला का निवासी है और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है।

Biharsharif News: ट्रक के धक्के से स्कूटी सवार जख्मी

Biharsharif News: रहुई। भागन बिगहा ओपी क्षेत्र के पिचासा मोड़ के पास बुधवार को ट्रक के धक्के से स्कूटी सवार युवक जख्मी हो गया। जख्मी सोहसराय थाना क्षेत्र के जलालपुर मोहल्ला निवासी मानिक पासवान को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है।

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