Biharsharif News: नालंदा में छेड़खानी का आरोपित धराया
Biharsharif News: नालंदा में पुलिस ने लड़की से छेड़खानी के आरोप में राहुल कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक अपने रिश्तेदार के घर आया था, तभी उसे इस अमानवीय हरकत के लिए पकड़ा गया।
Biharsharif News: नालंदा। स्थानीय थाना की पुलिस ने लड़की से छेड़खानी करने के आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गोखुलपर थाना क्षेत्र के राहुल कुमार को पकड़ा गया है। वह अपने रिश्तेदार के घर आया था। तभी छेड़खानी का आरोप लगा था। (नालंदा से प्रमोद चंद्र झा)
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