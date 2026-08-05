Biharsharif News: हिलसा में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या
Biharsharif News: हिलसा, निज प्रतिनिधि। हिलसा में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या हिलसा में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या
Biharsharif News: हिलसा, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के सिपारा गांव में बुधवार को युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक चंद्रदेव बिंद का 28 वर्षीय पुत्र विक्रम कुमार है। वह अविवाहित था और अपने परिवार के साथ रहता था। ग्रामीणों की मानें तो परिवार में अक्सर घरेलू विवाद होता था। बुधवार को भी किसी बात पर विवाद हुआ और युवक ने पंखे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पाकर पुलिस गांव पहुंची। थानाध्यक्ष चंद्रभानू ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। घटना का कारण पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
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