Biharsharif News: डीहा पैक्स चुनाव: यदु मुखिया 296 वोटों के जीत दर्ज बने अध्यक्ष कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ मतदान, देर रात प्रखंड मुख्यालय में हुई मतगणना निकटतम प्रतिद्वंद्वी पूर्व अध्यक्ष पिंटू कुमार को मिली करारी शिकस्त, मिले मात्र 272 वोट फोटो 30 शेखपुरा 02 - डीहा पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने के बाद जीत का प्रमाण पत्र लेकर निकले विजयी प्रत्याशी यदु मुखिया को फूल-माला पहनाकर जश्न मनाते समर्थक। शेखपुरा, हिृन्दुस्तान संवाददाता।

चुनाव परिणाम

अरियरी प्रखंड की डीहा पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए हुए कड़े मुकाबले में यदुनंदन प्रसाद उर्फ यदु मुखिया ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 296 वोटों के अंतर से हराकर अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमा लिया है। चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को डीहा पैक्स के अध्यक्ष पद सहित कार्यकारिणी के सभी पदों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया गया। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, देर रात अरियरी प्रखंड मुख्यालय में मतों की गिनती का कार्य भी मुकम्मल कर लिया गया। निर्वाची पदाधिकारी एस. जायसवाल ने बताया कि अध्यक्ष पद के विजयी उम्मीदवार यदुनंदन प्रसाद उर्फ यदु मुखिया को कुल 568 मत प्राप्त हुए। वहीं, उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी और पूर्व पैक्स अध्यक्ष पिंटू कुमार को 272 मत मिले। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी ने विजयी प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। अध्यक्ष पद पर जीत का प्रमाण पत्र लेकर मतगणना केंद्र से बाहर निकलते ही यदु मुखिया का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)