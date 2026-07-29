Biharsharif News: महिला की हत्या के आरोप में महिला गिरफ्तार
Biharsharif News: बिहारशरीफ के दीपनगर थाना क्षेत्र में राणा बिगहा मोड़ के पास एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना के बाद जांच शुरू की और हत्या की आरोपित जयमंती देवी को कड़ाहडीह गांव से गिरफ्तार किया।
Biharsharif News: बिहारशरीफ। दीपनगर थाना क्षेत्र के राणा बिगहा मोड़ के पास गोली मारकर महिला की हत्या कर दी गयी थी। थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि हत्या की आरोपित सिलाव थाना क्षेत्र के कड़ाहडीह गांव निवासी जयमंती देवी को दीपनगर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। (बिहारशरीफ से अमित कुमार)
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