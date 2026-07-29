Biharsharif News: नकली नोटों का बंडल देकर ठग लिये सोने के जेवर
Biharsharif News: हरनौत के चंडी मोड़ के पास दिनदहाड़े हुई घटना नकली नोटों का बंडल देकर ठग लिये सोने के जेवर नकली नोटों का बंडल देकर ठग लिये सोने के जेवर
Biharsharif News: हरनौत के चंडी मोड़ के पास दिनदहाड़े हुई घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दो संदिग्ध युवकों की तस्वीर बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। हरनौत बाजार के चंडी मोड़ के पास नकली नोटों का बंडल देकर महिला से सोने के जेवर ठगने का मामला सामने आया है। घटना चार दिन पहले की है। पीड़िता सबनहुआडीह गांव निवासी उपेन्द्र प्रसाद चौरसिया की पत्नी सुशीला देवी ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी करायी है।
घटना का विवरण
दो संदिग्ध युवकों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी है। महिला ने बताया कि 25 जुलाई को वे हरनौत बाजार में अपने बेटे की दुकान जा रही थी। चंडी मोड़ के पास दो युवकों ने उन्हें रोक लिया और इधर-उधर की बात करने लगे। इसी दौरान एक युवक ने कहा उसके पास ढाई लाख रुपये के नोटों का बंडल है। उसे वह ले जाना नहीं चाहता है। लालच में आकर नोटों का बंडल लेकर महिला ने अपने कान की बाली और जितिया थमा दिया।
पुलिस की कार्रवाई
बदमाश चले गये तब महिला ने बंडल खोलकर देखा। उपर एक बीस रुपये का नोट था। बाकी नीचे सभी सादे कागज थे। महिला ने युवकों को खोजने का प्रयास किया पर उनका कुछ पता नहीं चल पाया। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। (बिहारशरीफ से अमित कुमार)
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