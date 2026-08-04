Biharsharif News: बैंक परिसर में महिला से ठग लिये 3500 रुपये
Biharsharif News: करायपरसुराय बाजार में एक महिला से 3500 रुपये ठगे जाने की घटना सामने आई है। नीतीश कुमार की पत्नी, जो बैंक से पैसे निकालने आई थी, ठगों के हाथों फंस गई। आरोपियों ने बातचीत में उलझाकर 50 रुपये के नोटों की गड्डी ले ली और फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से ठगों की पहचान कर रही है।
Biharsharif News: करायपरसुराय बाजार में मंगलवार को हुई घटना करायपरसुराय, निज संवाददाता। स्थानीय बाजार के इंडियन बैंक शाखा परिसर में मंगलवार को दो युवकों ने महिला से 3500 रुपये ठग लिये। पीड़िता पकड़ी बिगहा गांव निवासी नीतीश कुमार की पत्नी अंजू देवी बैंक से रुपये निकालने के लिए आयी थी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुट गयी। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने बैंक से 10 हजार रुपये निकाले थे। बैंककर्मी ने उन्हें 500 और 50 रुपये के नोट मिलाकर दिये थे। बैंक परिसर में ही बैठकर वे रुपये गिन रही थी। इसी दौरान दो युवकों ने उन्हें बातों में उलझा लिया।
आरोपियों ने छुट्टा लेने के बहाने 50 रुपये के नोटों की गड्डी उनसे ले ली। उन्होंने महिला को 500 रुपये के कुछ नोट दिये और बाइक से फरार हो गये। महिला ने देखा तो 500 के मात्र तीन ही नोट थे। उन्होंने शोर मचाया, तब तक बदमाश भाग गये थे। थानाध्यक्ष सुशील कुमार पासवान ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से ठगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (करायपरसुराय से पवन कुमार)
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