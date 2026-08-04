Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: बैंक परिसर में महिला से ठग लिये 3500 रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: करायपरसुराय बाजार में एक महिला से 3500 रुपये ठगे जाने की घटना सामने आई है। नीतीश कुमार की पत्नी, जो बैंक से पैसे निकालने आई थी, ठगों के हाथों फंस गई। आरोपियों ने बातचीत में उलझाकर 50 रुपये के नोटों की गड्डी ले ली और फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से ठगों की पहचान कर रही है।

Biharsharif News: बैंक परिसर में महिला से ठग लिये 3500 रुपये

Biharsharif News: करायपरसुराय बाजार में मंगलवार को हुई घटना करायपरसुराय, निज संवाददाता। स्थानीय बाजार के इंडियन बैंक शाखा परिसर में मंगलवार को दो युवकों ने महिला से 3500 रुपये ठग लिये। पीड़िता पकड़ी बिगहा गांव निवासी नीतीश कुमार की पत्नी अंजू देवी बैंक से रुपये निकालने के लिए आयी थी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुट गयी। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने बैंक से 10 हजार रुपये निकाले थे। बैंककर्मी ने उन्हें 500 और 50 रुपये के नोट मिलाकर दिये थे। बैंक परिसर में ही बैठकर वे रुपये गिन रही थी। इसी दौरान दो युवकों ने उन्हें बातों में उलझा लिया।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज: बैंक से रुपये निकालने आई महिला ने 9 हजार रुपए ठगी का लगाया आरोप

आरोपियों ने छुट्टा लेने के बहाने 50 रुपये के नोटों की गड्डी उनसे ले ली। उन्होंने महिला को 500 रुपये के कुछ नोट दिये और बाइक से फरार हो गये। महिला ने देखा तो 500 के मात्र तीन ही नोट थे। उन्होंने शोर मचाया, तब तक बदमाश भाग गये थे। थानाध्यक्ष सुशील कुमार पासवान ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से ठगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (करायपरसुराय से पवन कुमार)

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Crime News Biharsharif Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।