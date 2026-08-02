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Biharsharif News: तीन सप्ताह से ठप है नल-जल योजना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: नगरनौसा के गढ़ियापर गांव में, सरकारी नल-जल योजना पिछले तीन सप्ताह से ठप है, जिसके कारण कई परिवारों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बोरिंग का मोटर खराब होने से लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही समाधान किया जाएगा।

Biharsharif News: तीन सप्ताह से ठप है नल-जल योजना

Biharsharif News: तीन सप्ताह से ठप है नल-जल योजना बूंद-बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण फोटो : टंकी कैला : नगरनौसा के गढ़ियापर में खराब पड़ी बोरिंग। नगरनौसा, निज संवाददाता। प्रखंड की कैला पंचायत के गढ़ियापर गांव में सरकारी नल-जल योजना पिछले तीन सप्ताह से पूरी तरह ठप पड़ी है। बोरिंग का मोटर खराब होने से सैकड़ों परिवारों को पेयजल आपूर्ति बंद हो गई है। इससे लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। लाखों की लागत से बना पानी टंकी शोभा की वस्तु बनी हुई है। वार्ड सदस्य धनंजय कुमार ने बताया कि पेयजल संकट के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है।

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पीएचईडी के कनीय अभियंता सोनू कुमार ने बताया कि एक सप्ताह पहले ही बोरिंग में नया मोटर लगाया गया था। लेकिन, लो वोल्टेज के कारण एक दिन भी नहीं चल सका। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जल्द ही नया मोटर लगाकर पेयजल आपूर्ति बहाल की जाएगी। (नगरनौसा से रजनीकांत)

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