Biharsharif News: तीन सप्ताह से ठप है नल-जल योजना
Biharsharif News: नगरनौसा के कैला पंचायत के गढ़ियापर गांव में सरकारी नल-जल योजना पिछले तीन सप्ताह से ठप है। बोरिंग का मोटर खराब होने से सैकड़ों परिवारों को पेयजल आपूर्ति नहीं मिल रही है। वार्ड सदस्य ने बताया कि पेयजल संकट से जनजीवन प्रभावित हुआ है। विभाग जल्द ही नया मोटर लगाने का आश्वासन दिया है।
Biharsharif News: तीन सप्ताह से ठप है नल-जल योजना बूंद-बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण फोटो : टंकी कैला : नगरनौसा के गढ़ियापर में खराब पड़ी बोरिंग। नगरनौसा, निज संवाददाता। प्रखंड की कैला पंचायत के गढ़ियापर गांव में सरकारी नल-जल योजना पिछले तीन सप्ताह से पूरी तरह ठप पड़ी है। बोरिंग का मोटर खराब होने से सैकड़ों परिवारों को पेयजल आपूर्ति बंद हो गई है। इससे लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। लाखों की लागत से बना पानी टंकी शोभा की वस्तु बनी हुई है। वार्ड सदस्य धनंजय कुमार ने बताया कि पेयजल संकट के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है।
पीएचईडी के कनीय अभियंता सोनू कुमार ने बताया कि एक सप्ताह पहले ही बोरिंग में नया मोटर लगाया गया था। लेकिन, लो वोल्टेज के कारण एक दिन भी नहीं चल सका। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जल्द ही नया मोटर लगाकर पेयजल आपूर्ति बहाल की जाएगी। (नगरनौसा से रजनीकांत)
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