Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: तीन सप्ताह से ठप है नल-जल योजना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: नगरनौसा के कैला पंचायत के गढ़ियापर गांव में नल-जल योजना पिछले तीन सप्ताह से ठप है। बोरिंग मोटर खराब हो जाने से सैकड़ों परिवार अपने दैनिक पेयजल से वंचित हैं। वार्ड सदस्य ने बताया कि पानी की कमी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। संबंधित विभाग ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।

Biharsharif News: तीन सप्ताह से ठप है नल-जल योजना

Biharsharif News: तीन सप्ताह से ठप है नल-जल योजना बूंद-बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण फोटो : टंकी कैला : नगरनौसा के गढ़ियापर में खराब पड़ी बोरिंग। नगरनौसा, निज संवाददाता। प्रखंड की कैला पंचायत के गढ़ियापर गांव में सरकारी नल-जल योजना पिछले तीन सप्ताह से पूरी तरह ठप पड़ी है। बोरिंग का मोटर खराब होने से सैकड़ों परिवारों को पेयजल आपूर्ति बंद हो गई है। इससे लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। लाखों की लागत से बना पानी टंकी शोभा की वस्तु बनी हुई है। वार्ड सदस्य धनंजय कुमार ने बताया कि पेयजल संकट के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: तीन सप्ताह से ठप है नल-जल योजना

पीएचईडी के कनीय अभियंता सोनू कुमार ने बताया कि एक सप्ताह पहले ही बोरिंग में नया मोटर लगाया गया था। लेकिन, लो वोल्टेज के कारण एक दिन भी नहीं चल सका। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जल्द ही नया मोटर लगाकर पेयजल आपूर्ति बहाल की जाएगी। (नगरनौसा से रजनीकांत)

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।