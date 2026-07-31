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Biharsharif News: नल-जल योजना के मोटर पर वार्ड सदस्य का कब्जा, बूंद बूंद को तरस रही जनता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: हिलसा प्रखंड की बारा पंचायत के वार्ड एक स्थित कन्हाई बिगहा गांव में जल संकट बना हुआ है। वार्ड सदस्य ने नल-जल योजना के मोटर पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण villagers छह माह से बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की।

Biharsharif News: नल-जल योजना के मोटर पर वार्ड सदस्य का कब्जा, बूंद बूंद को तरस रही जनता

Biharsharif News: नल-जल योजना के मोटर पर वार्ड सदस्य का कब्जा, बूंद बूंद को तरस रही जनता 6 माह से जलसंकट झेल रहे बारा कन्हाई बिगहा के लोग पूरा दिन गुजर रहा पानी के जोगाड़ में, लोगों में आक्रोश फोटो : 30हिलसा02 : हिलसा प्रखंड की बारा पंचायत के वार्ड संख्या एक कन्हाई बिगहा में गुरुवार को पानी के लिए परेशान जनता। हिलसा, निज प्रतिनिधि।

जल संकट

मुख्यमंत्री नल-जल योजना का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, लेकिन हिलसा प्रखंड की बारा पंचायत के वार्ड एक स्थित कन्हाई बिगहा गांव में यह योजना अपने उद्देश्य से भटक चुकी है। नल-जल योजना के मोटर पर वार्ड सदस्य का कब्जा है। इस कारण यहां की जनता छह माह से बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है। पूरा दिन पानी के जोगाड़ में गुजर रहा है। इससे लोगों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण संजय कुमार व सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वार्ड सदस्य ने अपने घर तक मोटी पाइप से अलग कनेक्शन ले रखा है। इससे मोटर के आसपास के कुछ घरों तक ही पानी पहुंचता है।

शिकायत एवं समाधान

इस संबंध में पीएचईडी के जेई चंदन कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। शिकायत की जांच कराई जा रही है। अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सप्ताह में इसका समाधान किया जाएगा। बीडीओ चंदन कुमार ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को ग्रामीण विजय कुमार सिन्हा, शिवजी पासवान, जितू पासवान, सिदेश्वर पासवान, सुलेन्द्र कुमार, नीतीश कुमार, राजकुमार राम व अन्य ने गांव में विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग की। (हिलसा से मनीष कुमार)

सामान्य प्रश्न

कन्हाई बिगहा में जल संकट का कारण क्या है?
कन्हाई बिगहा में जल संकट का कारण वार्ड सदस्य द्वारा नल-जल योजना के मोटर पर कब्जा करना है।
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